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13 травня • оновлено в 16:45
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Смолій прокоментував звинувачення про створення "піраміди ОВДП"

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Голова НБУ Яків Смолій заявив, що активний продаж облігацій державного боргу, який проводив Нацбанк, не можна назвати "пірамідою". Також, за його словами, він не є причиною збитків експортерів.

Про це голова НБУ сказав під час "Години запитань до уряду" на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 13 травня.

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко запитав у нього, чи готове керівництво Нацбанку визнати за собою провину, що збитки українських експортерів, які за підсумками 2019 року недоотримали декілька мільярдів гривень доходів, були спричинені, зокрема, і "пірамідою ОВДП".

В НБУ відповіли на звинувачення в побудові "піраміди ОВДП"

В НБУ відповіли на звинувачення в побудові "піраміди ОВДП"

Смолій відповів, що фінансування дефіциту бюджету за рахунок цінних паперів – це загальносвітова практика. А продаж ОВДП, який здійснював Нацбанк, не є пірамідою за своєю природою.

"Піраміда виглядає так: дешеві і "довгі" (кошти, взяті під низький відсоток, які потрібно віддавати не скоро, – Ред.) заміщуються короткими і дорогими (тобто, позиками на короткий строк і під високий відсоток, – Ред.). Все, що робилось протягом минулого і позаминулого року, виглядало якраз навпаки. Мінфін виходив на ринок і розміщував цінні папери більше дешеві і більш довгі. Тому, будівництво "піраміди" – це надуманий меседж, який ви посилаєте у цій залі", – сказав Смолій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський інвестбанк Morgan Stanley порадив своїм клієнтам продавати українські євробонди (облігації держборгу) після консультацій із головою свого представництва в Україні Ігорем Мітюковим.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
кредитування України
Особи
Яків Смолій Андрій Ніколаєнко
Місце
Україна
Теги
ОВДП національний банк України
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