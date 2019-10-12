Названо шокуючі масштаби: скільки грошей українці заховали від податків

В Україні 45% зарплат бізнес виплачує в конвертах, при цьому в тіні знаходиться 47,2% економіки.

Про це з посиланням на результати дослідження, проведеного в рамках міжнародного проекту Shadow (тінь) повідомляє видання UBR. З трьох складових тіньової економіки країни найбільш значною є приховування реальних доходів бізнесу. У загальній структурі ця стаття становить 56,7%.

21,9% припадає на неофіційне працевлаштування найманих працівників. Решта 21,4% - на оплату праці в конвертах.

Приріст ВВП в Україні став одним з найбільших в Європі delo.ua

Однак якщо дивитися на кожен індикатор окремо, ситуація виглядає ще більш страхітливою. Так, в минулому році 40% доходів українського бізнесу виявлялися поза увагою фіскальних органів. А кожен третій співробітник середньостатистичної української компанії не був працевлаштований офіційно.

Деякі новини напишемо тільки для розсилки. Ви не зустрінете їх на сайті UBR.ua, і зможете отримати тільки листом, якщо підпишетеся на нас. 45% зарплат українців при цьому виплачувалися "чорним налом". Сукупно ж, за оцінками дослідників 47,2% української економіки (щодо ВВП) перебували в тіні.

Нагадаємо, ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і склав 130,66 млрд доларів США.

Як писав OBOZREVATEL, МВФ надав прогнози щодо зростання ВВП в Україні на рівні Німеччини, Франції чи Японії. Однак економіст Євген Невмержицький зазначив, що економіка країни дуже залежить від суб'єктивного фактора.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся