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12 жовтня • оновлено в 15:04
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Названо шокуючі масштаби: скільки грошей українці заховали від податків

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В Україні 45% зарплат бізнес виплачує в конвертах, при цьому в тіні знаходиться 47,2% економіки.

Про це з посиланням на результати дослідження, проведеного в рамках міжнародного проекту Shadow (тінь) повідомляє видання UBR. З трьох складових тіньової економіки країни найбільш значною є приховування реальних доходів бізнесу. У загальній структурі ця стаття становить 56,7%.

21,9% припадає на неофіційне працевлаштування найманих працівників. Решта 21,4% - на оплату праці в конвертах.

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delo.ua

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Однак якщо дивитися на кожен індикатор окремо, ситуація виглядає ще більш страхітливою. Так, в минулому році 40% доходів українського бізнесу виявлялися поза увагою фіскальних органів. А кожен третій співробітник середньостатистичної української компанії не був працевлаштований офіційно.

Деякі новини напишемо тільки для розсилки. Ви не зустрінете їх на сайті UBR.ua, і зможете отримати тільки листом, якщо підпишетеся на нас. 45% зарплат українців при цьому виплачувалися "чорним налом". Сукупно ж, за оцінками дослідників 47,2% української економіки (щодо ВВП) перебували в тіні.

Нагадаємо, ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і склав 130,66 млрд доларів США.

Як писав OBOZREVATEL, МВФ надав прогнози щодо зростання ВВП в Україні на рівні Німеччини, Франції чи Японії. Однак економіст Євген Невмержицький зазначив, що економіка країни дуже залежить від суб'єктивного фактора.

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Тема
детінізація економіки
Місце
Україна
Теги
ВВП економіка Економіка України
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70rus xxx
70rus xxx
Это какой то позор.При Януковичи такого не было.А что рост "растет",это откуда плясать.Можно одну машинку собрать за год,На следующий год отрапортовать-увеличили в двое.
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