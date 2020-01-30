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30 січня • оновлено в 14:47
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Нацбанк рекордно знизив облікову ставку: як це вплине на українців

2.3т
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Національний банк України з п'ятниці, 31 січня 2020 року, знизив облікову ставку до 11%.

Про це йдеться на сайті НБУ. "Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних з 31 січня 2020 року. Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання", – сказано в повідомленні.

Зниження облікової ставки може привести до:

  • зниження ставок за борговими цінними паперами (ОВДП);

  • здешевлення кредитів;

  • здешевлення депозитів;

  • росту цін;

  • підвищення динаміки зростання економіки.

"Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні", – повідомили в НБУ.

Якою очікується інфляція та зростання ВВП

В НБУ нагадали, що за підсумками 2019 року інфляція склала 4,1%. Це найнижчий рівень за останні шість років. Очікується, що у 2020 році інфляція складатиме нижче цільового діапазону в 5% (±1 відсотковий пункт), але повернеться в його межі наприкінці року."Уповільнення інфляції, за оцінками НБУ, продовжується. Починаючи з січня і протягом переважної частини року вона буде нижче цільового діапазону 5% ±1 в. п. Однак вона прискориться у IV кварталі і становитиме 4,8% за підсумками 2020 року", – сказано у прогнозі НБУ.

У регуляторі очікують, що ВВП України в 2020 році зросте на 3,9%, а в усі наступні буде підвищуватися на 4%. Нагадаємо, в 2019 році ВВП виріс на 3,3%.

"Основним припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальша співпраця з МВФ. Ключовим ризиком для реалізації цього макропрогнозу Національний банк, як і раніше, бачить відтермінування укладення нової програми співпраці з МВФ", – сказано в повідомленні.

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Автор
Андрій Довгань
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