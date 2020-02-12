Наслідки "сильної гривні": в НБУ сказали, що буде з цінами в Україні

У січні 2020 року в Україні різко сповільнилася інфляція, знизившись до 3,2% в річному вимірі (з 4,1% в грудні).

Причина цього – у "відлунні" торішнього зміцнення гривні і зниженні світових цін на енергоносії. Також ціни "збивала" збільшена пропозиція сирих продуктів харчування. "Ці чинники переважили вплив високих темпів зростання споживчого попиту та заробітних плат", – йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

Інфляція в Україні

Внаслідок цього в Україні трохи подешевшали одяг і взуття, автомобілі, побутова техніка та електроніка (деякі товари цих категорій відразу на 5-15%). Незначним було зростання цін на меблі, посуд, квіти, побутову хімію і фармацевтичну продукцію.

У НБУ відзначають, що меншими темпами, ніж могли б, росли ціни на макаронні вироби, рибу та морепродукти, чай, хліб і борошняні вироби. Також знизилися ціни на рис і оливкове масло.

Також меншими темпами (але досить помітно) дорожчала вартість послуг. Це пояснюється тим, що підприємцям довелося піднімати зарплати співробітникам.

В НБУ прогнозують, що інфляція ще протягом кількох місяців буде нижче цільового діапазону 5% (± 1 процентний пункт). "Однак до кінця року вона повернеться у межі цільового діапазону внаслідок високого внутрішнього попиту та подальшого пом’якшення монетарної політики НБУ", – повідомили в Нацбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Рекордне уповільнення інфляції в Україні за підсумками 2019 роки відбувається на тлі обвалу промисловості, що загрожує українській економіці великими проблемами. Про це розповів в ефірі ObozTV економіст Олег Пендзін.

У листопаді 2019 року в Міністерстві економіки припускали, що на початку 2020 року в Україні може ослабнути гривня і вирости інфляція.

Нацбанк України в 2020 році продовжить знижувати рівень інфляції. У планах – тримати її в межах 5%.

Міністерство економіки очікує, що в першій половині 2020 року інфляція в Україні буде низькою.

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