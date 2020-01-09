Найнижча за 6 років: економіст вказав на важливий нюанс з інфляцією в Україні

Інфляція в Україні за підсумками 2019 року склала 4,1%. За даними Держстату, це найнижчий показник за останні 6 років.

Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

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"Державна служба статистики опублікувала підсумкові дані по споживчій інфляції за 2019 рік, за їх розрахунками вона склала 4,1 відсотка, і це 6-ти річний мінімум. Але при цьому більшість людей вважає, що ціни ростуть більш швидкими темпами. Як думаєте, чому так?", – написав Компанієць.

Володимир Компанієць

Володимир Компанієць

У коментарях під постом зав'язалася жвава дискусія з цього питання. Компанієць вказав, що частково відчуття у людей про зростання цін і тим, як бачить інфляцію Держстат, розходяться тому, що методика розрахунків інфляції і споживчий кошик застаріли.

Інфляція в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст назвав головні "прискорювачі" української економіки в 2019 році. Вони забезпечили зростання ВВП в третьому кварталі року на $7,38 млрд.

У грудні 2019 року металургія показала один з найгірших результатів роботи за всю історію України.

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