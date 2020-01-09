Найнижча за 6 років: економіст вказав на важливий нюанс з інфляцією в Україні

Інфляція в Україні за підсумками 2019 року склала 4,1%. За даними Держстату, це найнижчий показник за останні 6 років.
Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
"Державна служба статистики опублікувала підсумкові дані по споживчій інфляції за 2019 рік, за їх розрахунками вона склала 4,1 відсотка, і це 6-ти річний мінімум. Але при цьому більшість людей вважає, що ціни ростуть більш швидкими темпами. Як думаєте, чому так?", – написав Компанієць.
Володимир Компанієць
Володимир Компанієць
У коментарях під постом зав'язалася жвава дискусія з цього питання. Компанієць вказав, що частково відчуття у людей про зростання цін і тим, як бачить інфляцію Держстат, розходяться тому, що методика розрахунків інфляції і споживчий кошик застаріли.
Інфляція в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст назвав головні "прискорювачі" української економіки в 2019 році. Вони забезпечили зростання ВВП в третьому кварталі року на $7,38 млрд.
У грудні 2019 року металургія показала один з найгірших результатів роботи за всю історію України.
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