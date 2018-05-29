Нафта може подорожчати до рекордної позначки: прогноз

До кінця року ціна на нафту на світовому ринку може досягти рекордної позначки, спровокувавши при цьому неминучий ривок цін на дизельне паливо, бензин і автогаз.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук, зазначивши при цьому, що зростання цін - це прогнозований результат.

"Зростають світові ціни на нафту", - зазначив експерт, нагадавши при цьому, що зростання цін на нафту відбувається набагато швидше, ніж цього очікували в Україні. "За великим рахунком, всі прекрасно розуміли, що ціни будуть рости і просто сиділи і чекали, коли ціни полізуть вгору. Щоправда, думали, що цей процес буде відкладений до кінця року. Проте, зараз у нас ще й половина року не пройшла, а ціна на нафту дійшла до позначки в 70 доларів за барель", - заявив експерт, нагадавши при цьому, що такий прогноз давали на кінець року, а ніяк не на середину.

"Тому, потрібно розуміти, що в кінці року ми цілком можемо побачити, як ціна на нафту подолає позначку в 90 доларів за барель", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що на цінову політику також буде впливати намір США збільшити видобуток нафти. "Знову таки, не варто забувати, що США мають намір збільшувати видобуток нафти, що теж буде впливати на цінову політику", - зазначив Корольчук.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що президент США Дональд Трамп шокував світ, спровокувавши рекордний стрибок цін на нафту .

Найближчим часом ціни на нафту можуть коливатися від 75 до 85 дол за барель в залежності від того, чи будуть введені санкції США проти Ірану і Венесуели. Таку думку висловив, старший аналітик ГК FOREX CLUB Андрій Шевчишин, зазначивши при цьому, що ціна на нафту впаде в разі, якщо буде досягнуто консенсусу в питанні введення санкцій, і навпаки - в разі введення санкцій ціна виросте.