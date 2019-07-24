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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

На українців чекає новий курс долара, а світ — масштабна загроза: звіт МВФ

130.3т Читати матеріал російською

Світова економіка сповільнюється, країни стикаються з новими проблемами, а держави-лідери ставлять одна одній палиці в колеса.

У результаті зупиняється весь рух – страждають навіть ті держави, які не залежать від американського ринку.

OBOZREVATEL вивчив новий звіт МВФ і розібрався, яке майбутнє Україні і світу пророкують у Фонді.

Усе погано

Що прогнозує Фонд. Хороших новин мало. Ще в квітні в МВФ чекали темпи зростання світової економіки на рівні 3,5% і вже тоді говорили, що це мало не найгірший за 10 років результат. Зараз ситуація погіршилася – чекають зростання всього на 3,2% у цьому році.

Винен американський президент Дональд Трамп. Конфронтація між МВФ і лідером США триває негласно вже тривалий час. Тепер же аналітики Фонду заявили: американці підвищили тарифи на імпорт із Китаю, китайці завдали дзеркальної відповіді. Але ланцюжки поставок – під загрозою, напруженість дестабілізувала ціни на енергоресурси (до речі, через дешевий газ на світових ринках, знижуються ціни і в Україні). І все це не могло не вплинути на світову економіку.

На українців чекає новий курс долара, а світ — масштабна загроза: звіт МВФ

"Глобальні ланцюжки поставок технологічної продукції перебували під загрозою у зв'язку з перспективами санкцій США, зберігалася невизначеність, обумовлена "брексітом", а посилена геополітична напруженість дестабілізувала ціни на енергоносії", – пишуть у звіті.

Як це працює? Компанії й домогосподарства (а простіше кажучи, звичайні споживачі) в умовах відсутності стабільності й через ризики не роблять великих покупок та інвестицій. Бояться. Знижується попит – падають обсяги виробництва – сповільнюється економіка.

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У Фонду є свій рецепт, як зруйнувати цей ланцюжок. Головне – розділити політику й економіку. Не тиснути на інші країни, підвищуючи торгові ставки. Хоча, звичайно ж, така ситуація практично нереальна. Росія використовує газ для тиску на ЄС, США тисне на Китай, підвищуючи ставки й акцизи і т. д.

"Країни не повинні використовувати тарифи для впливу на сальдо двосторонньої торгівлі або замість ведення діалогу з метою змусити інші сторони проводити реформи. В країнах із розвиненою економікою, а також у країнах із ринком, який формується і країнах, що розвиваються, в яких інфляційні очікування є зафіксованими, – доцільно проводити м'яку грошово-кредитну політику на фоні зниженого кінцевого попиту і невисокої інфляції", – йдеться в звіті.

На українців чекає новий курс долара, а світ — масштабна загроза: звіт МВФ

Свій прогноз у МВФ опублікували й для України

Зростання ВВП:

  • 2019-й – 2,7%;

  • 2020-й – 3%;

Інфляція:

  • 2019-й – 8%;

  • 2020-й – 5,9%.

Курс долара:

  • 2019-й – 28,68 грн/$;

  • 2020-й – 29,96 грн/$;

  • 2021-й – 30,55 грн/$;

  • 2022-й – 31,01 грн/$;

  • 2023-й – 31,47 грн/$;

  • 2024-й – 31,94 грн/$.

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До слова, негативні оцінки зачепили й МВФ. Погіршилася оцінка зростання економіки Росії на 2019 рік до 1,2% з раніше очікуваних 1,6%.

Як врятувати ситуацію

Головна порада МВФ – знизити напруженість у торговельній сфері й поставити крапку в конфлікті США та Китаю. Для розвинених економік радять зміцнювати потенціал зростання, захищати вразливі верстви населення, підтримувати структурні реформи.

"Якщо зростання знизиться більше, ніж передбачається в базисному сценарії, то, залежно від обставин конкретних країн, варто перейти до більш м'якої макроекономічної політики", – зазначається в звіті МВФ.

Дивіться відео на тему:

Водночас у країнах, які розвиваються (до них відноситься й Україна), потрібно боротися з рівнем боргового навантаження. "У зв'язку з цим слід направляти податково-бюджетну політику на стримування боргу, приділяючи пріоритетну увагу розвитку необхідної інфраструктури та соціальним видаткам замість періодичних витрат і неадресних субсидій", – йдеться в звіті.

Загалом же уповільнення світової економіки вплине абсолютно на всі держави, зокрема й Україну. Чим швидше розвивається виробництво в ЄС та інших країнах, тим менше наші підприємці можуть продати сировини і готової продукції на світових ринках.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
МВФ ВВП курс валют
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