На $200 млн більше, ніж очікували: Зеленський відреагував на перший транш від МВФ

МВФ в рамках 18-місячної програми на $5 млрд виділить Україні в першому транші $2,1 млрд замість $1,9 млрд, як планувалося спочатку.

Таке рішення Фонд прийняв увечері у вівторок, 9 червня. Президент України Володимир Зеленський в Twitter відреагував на рішення по кредиту, зазначивши, що кошти підуть на подолання наслідків коронавірусу.

"Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені Covid-19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером", – написав лідер держави.

Глава Фонду Крісталіна Георгієва та Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі в січні 2020 року. Ілюстрація censor.net.ua

# Україна получит перший транш від # МВФ у размере $ 2,1 млрд. Це на $ 200 млн более, чем планувалося спочатку. Нова програма поможет подолати Виклики, спрічінені # COVID19. У складаний годину МВФ доводити, что є надійнім партнером. - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020

Як писав OBOZREVATEL, в МВФ висловили стурбованість "внутрішньої невизначеністю щодо економічної політики" та заявили, що Україна повинна буде посилити фіскальну політику, щоб повернути борги.

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