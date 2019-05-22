МВФ в Україні: фінансист прояснив долю нового траншу

Україна, незважаючи на повне перезавантаження влади, не відмовиться від співпраці з Міжнародним валютним фондом і виконає всі умови для отримання нових траншів кредиту МВФ.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт із фінансових питань Василь Горбаль, коментуючи прибуття до Києва місії МВФ.

Експерт нагадав, що МВФ послідовно моніторить виконання Україною програми співпраці: "Є графік моніторингу. Як жартують військові – війна війною, а обід за розкладом".

Як зазначив Горбаль, півторарічна програма є досить простою для України з точки зору виконання умов.

"Основні моменти – антикорупційні, створення Антикорупційного суду. Наскільки я розумію, це вже на марші. Ми перебуваємо в абсолютно комфортному режимі виконання цієї програми", – наголосив він.

За словами експерта, підписуючи програму співпраці, МВФ враховував і прогнозував політичну ситуацію в Україні.

"Полегшили програму, залишили тільки антикорупційні тези, розуміючи, що будуть вибори до парламенту – позачергові або чергові. Вони для себе заклали період півтора роки, щоб за цей час вирішились всі політичні питання і потім було зрозуміло, з ким далі проводити переговори", – пояснив Горбаль.

"Зрозуміло, що нова влада, яка тільки формується, поки приречена на тісну співпрацю з Міжнародним валютним фондом у зв'язку з безальтернативністю надходжень валюти в країну", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нова програма співпраці між Україною і МВФ була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми складе 3,9 млрд доларів. Близько 1,4 млрд доларів Україні надали одразу, а решту коштів фонд планує виділяти за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.

В Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія МВФ. Експерти фонду повинні ухвалити рішення про готовність країни до отримання нового траншу в розмірі 1,3 млрд доларів.

Раніше агентство S&P Global Ratings спрогнозувало, що МВФ може відмовити Україні в наданні траншу, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко повідомив, що після парламентських виборів Україна може домовитися з МВФ про нову програму фінансування або переглянути стару.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал