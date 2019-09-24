Менше, ніж обіцяв Гончарук: Світовий банк дав прогноз щодо зростання ВВП України

За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритись – до 3,8% в рік.

Такі дані містяться в оновленому прогнозі, опублікованому на сайті організації. Що стосується очікувань від підсумків 2019 року, то вони незмінні – Всесвітній банк прогнозує, що ВВП України виросте на 2,7%. Експерти СБ згадують Україну серед країн, де є особливо великий ризик згортання структурних реформ.

Цей прогноз – менше, ніж темпи розвитку, досягти яких збирається уряд Олексія Гончарука (до 7% за рік).

До речі, економіка Росії, за припущеннями організації, буде розвиватися в два рази повільніше: там ВВП в наступні два роки буде рости на 1,8%.

Прогноз по зростанню ВВП України Всесвітній банк

Зростання ВВП України

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року.

Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!