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24 вересня • оновлено в 14:15
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Менше, ніж обіцяв Гончарук: Світовий банк дав прогноз щодо зростання ВВП України

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За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритись – до 3,8% в рік.

Такі дані містяться в оновленому прогнозі, опублікованому на сайті організації. Що стосується очікувань від підсумків 2019 року, то вони незмінні – Всесвітній банк прогнозує, що ВВП України виросте на 2,7%. Експерти СБ згадують Україну серед країн, де є особливо великий ризик згортання структурних реформ.

Цей прогноз – менше, ніж темпи розвитку, досягти яких збирається уряд Олексія Гончарука (до 7% за рік).

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До речі, економіка Росії, за припущеннями організації, буде розвиватися в два рази повільніше: там ВВП в наступні два роки буде рости на 1,8%.

Прогноз по зростанню ВВП України

Прогноз по зростанню ВВП України

Всесвітній банк

Зростання ВВП України

Зростання ВВП України

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року.

Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

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Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
ВВП Всесвітній банк
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70rus xxx
70rus xxx
Небольшая ошибка в заголовке.Не обгонять в 2 раза Россию,а догонять.Хотя,то мелочь.Главное,себя догнать,хотя б до 2012г.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кредиторы которые реструктурировали в 2015 году долги Украины с нетерпением ждут роста ее ВВП выше 3%. При росте ВВП свыше трех процентов выплаты Украины с превышения этого роста будут существенно выше дополнительно поступающих в государственный бюджет средств. Через госбюджет перераспределяется около 25 процентов ВВП, а за "лишний" рост заплатить придется 40 процентов.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну украинскому ввп сам бог велел развиваться быстрее чем российскому ибо российский ввп в 14 РАЗ больше)) давайте братья догоняйте! а мы по дружбе будем вам помогать
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