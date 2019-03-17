''Менше безробітних'': на ринку праці в Україні побачили великі зміни

В Україні покращилася ситуація на ринку праці, безробітних стало менше. Люди все частіше замислюються про поліпшення умов роботи, і роботодавці не можуть утримати їх старими зарплатами.

Яка ситуація з роботою в Україні, розповіла в ефірі ObozTV експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна.

"У нас у грудні-січні менша кількість вакансій і резюме через те, що свята. У лютому-березні кількість вакансій трохи підвищується, потім зменшується в квітні-травні", – розповіла вона.

Як повідомила експерт, збільшилася кількість людей, які працюють, але відкриті до нових пропозицій: "Відверто безробітних стало менше, і у нас з'явилася одна проблема: люди шукають не нову роботу з нуля, а оновлення роботи, апгрейд".

"Роботодавець вважає – " ось у мене працюють за 100 грн, і я собі за 100 грн нових знайду". А виявляється, що ні – добре, якщо на 120 або 150 грн. Тоді виходить, що якщо роботодавець за 100 грн вивісив цю вакансію , вона вже нікому не цікава", – зазначила Пашкіна.

За її словами, роботодавці скаржаться, "що і умови непогані і зарплата більш-менш підходяща, а людей немає". Водночас, претендентів не влаштовує співвідношення обов'язків і зарплати.

"Виникає ситуація, що ринок праці піднявся, є активність, але сторони не дуже добре розуміють потребу іншого боку. Через це виникає ситуація, коли роботодавці кажуть, що їм потрібні тільки гроші, а здобувачі кажуть, що цікавої роботи немає", – уклала експерт.

hyser.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

середня зарплата в Україні за підсумками січня скоротилася з 10,5 до 9,2 тис. грн;

в середньому українці зароблятимуть більше 10 тис. грн в травні 2019-го;

головний драйвер зростання заробітних плат – конкуренція.

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