На рахунку 27 млрд: Маркарова закликала не "хвилюватися" про держбюджет

Міністерство фінансів України наразі не бачить ризиків щодо виконання держбюджету 2020 року.

Таку заяву в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 24 січня, зробила міністерка фінансів Оксана Маркарова (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Водночас, за її словами, бюджет виконується згідно з аналізом минулого року "в деяких категоріях трошки гірше", на що впливає, крім іншого, курс долара.

Оксана Маркарова в ефірі програми Савіка Шустера Скрін відео

"Як ви знаєте, бюджет розраховується на макропоказниках затверджених... А бюджет розрахований за курсом 27. Ми всі бачимо, який курс у нас зараз. Але ще раз, ми йдемо в таких же трендах, у таких же правилах, як і минулого року, навіть якщо в нас буде в січні невелике невиконання.

Воно було і минулого року, і позаминулого, ми абсолютно знаємо, як це збалансувати, і теж вживаємо заходів і в податковій адміністрації, і в митній, для того, щоб у лютому-березні його вирівняти", – сказала Маркарова.

Вона зазначила, що уряд справляється з викликами. "Тому причин для хвилювання немає", – сказала міністерка.

Також Маркарова повідомила, що на казначейському рахунку України 27 мільярдів гривень, чого достатньо для нормального функціонування держави.

"Ми щодня моніторимо наш так званий казначейський рахунок. Ще в нас є валютні рахунки. Станом на сьогодні, близько 5 мільярдів гривень у нас на гривневому рахунку. А на валютних рахунках, якщо порахувати в еквіваленті, ще 22 мільярди", – розповіла Маркарова.

Причин хвилюватися з точки зору ліквідності немає, наголосила вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Оксана Маркарова пояснила, що до невиконання державного бюджету в минулому році привели п'ять факторів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!