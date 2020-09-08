Що сталося з рублем через добу після рекордного обвалу

Курси долара і євро в Росії у вівторок, 8 вересня, залишилися поблизу максимальних позначок після обвалу рубля, який стався напередодні.

Про це свідчать дані Московської біржі станом на 12:25 за київським часом.

Так, долар з моменту відкриття торгів подорожчав на 39 копійок – до 76,15 руб./$. А європейська валюта додала в ціні 40 копійок – до 89,96 руб./євро.

Курс долара на Московській біржі. investing.com

Курс євро на Московській біржі. investing.com

Курс валют Центробанку РФ на 8 вересня:

долар – 75,59;

євро – 89,47.

Офіційний курс Центробанку РФ. cbr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс рубля на Московській біржі щодо євро обвалився до 90,02 руб. / Євро. Це рекордне падіння російської валюти з лютого 2016 року.

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