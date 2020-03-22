Кризу в Україні порівняли з 2008 роком: чи можливий дефолт

Україна вступає в нову світову фінансову кризу, проте її економіка зараз набагато сильніше, ніж під час кризи 2008 року.

Про це розповів в ефірі ObozTV член ради Національного банку України, доктор економічних наук Василь Фурман, коментуючи можливість дефолту в Україні.

"Найближчим часом у Нацбанку достатньо золотовалютних резервів, щоб не допускати дефолтів. Теоретично, дефолт може допустити будь-яка країна в майбутньому. Але, на мою думку, це питання для України взагалі не на часі", - заявив Фурман.

За його словами, Україна сьогодні входить у світову фінансову кризу, "але, порівняно з 2008 роком, українська економіка набагато сильніше".

Член ради НБУ навів статистику - в 2008 році інфляція була 22%, сьогодні 2%. Дефіцит платіжного балансу в 2008 році був понад 10%, сьогодні він менше 2%.

"Сьогодні у нас плаваючий обмінний курс, значно більше валютних резервів Національного банку, немає проблем з платежами "Нафтогазу". Сьогодні зовсім інша картина", - вважає він.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні можлива економічна криза, яка буде наслідком світової.

Фінансовий аналітик і блогер Сергій Фурса вважає, що Україна навмисно зриває програму співпраці з МВФ, що може обернутися величезними проблемами для економіки країни.

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