Крадуцький, Гончарук і Милованов: хто повинен понести кримінальну відповідальність за зрив підготовки до епідемії коронавірусу

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, ексміністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов і голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький (що відповідає в Зе-команді за медицину) проігнорували всі заходи та кроки щодо запобігання поширення коронавірусу.

Тоді як інші країни забороняли вивозити маски й інвестували в боротьбу з пандемією сотні мільйонів і навіть мільярди доларів, українська влада ігнорувала проблему, дозволяючи ділкам заробляти на вірусі. У результаті країна залишилася без масок, тестів, без апаратів штучної вентиляції легенів, без мобільних госпіталів, а карантин ввели із запізненням.

Таке халатне ставлення до своїх обов'язків може стати причиною серйозних наслідків. Про те, до чого призвело бездумне правління можновладців і чому їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У розпал коронавірусу маски вивозили за кордон

... а тепер вони продаються по 1200 грн за упаковку.

Тодішній глава правлячого Кабінету Олексій Гончарук та профільний міністр Тимофій Милованов повністю провалили підготовку країни до протидії поширенню смертельного вірусу. Досить озвучити один простий факт: секретар РНБО Олексій Данілов двічі (!) у січні і в лютому просив прем'єра заборонити експорт масок, вказуючи на можливі наслідки, однак прем'єр-реформатор цю рекомендацію ігнорував. Ну не побачив пан Гончарук такої проблеми.

У розпорядження OBOZREVATEL потрапили обидва листи Данілова. У результаті тільки в лютому з країни вивезли 118 тонн масок із фільтрами і 408 тонн без фільтра. Цих обсягів вистачило б на забезпечення потреб країни на тривалий період.

Заборонив експорт уже новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак таке рішення було ухвалено занадто пізно – в левовій частці аптек масок немає взагалі, а там, де вони є, ціни злетіли в сотні разів. У деяких аптеках їх продають по 1200 грн за 100 штук, при собівартості всієї упаковки в 20 грн.

Провідні країни світу вже давно заборонили експортувати товари, які можуть зберегти здоров'я в умовах поширення вірусу. США, Китай, Європа практично відразу закрили свої кордони для вивезення товарів санітарного захисту і медичного обладнання, що використовується при лікуванні коронавірусу, але не Україна. З нашої країни ще до останнього часу можна було вивозити ті ж маски, чим спритні підприємці користувалися на повну.

Серед таких компаній, наприклад, ТОВ "Мамона Трейд" (місто Прилуки, належить Тетяні Паляничці), "Аско Ексім Груп" (Київ, належить Олександру Середі) та інші. З якої причини прем'єр ігнорував листи РНБО і дозволяв вивозити маски з країни? Чи є в цьому власний інтерес чи він просто продемонстрував свою неспроможність? Поки це загадка.

Як в інших країнах: в Італії, Франції, Німеччині і навіть у Росії в аптеках маски роздають безкоштовно. Держава одразу заборонила вивозити маски за кордон.

Тестів на коронавірус у країні немає

Така ж ситуація і з тестами на коронавірус, закупити які мав уряд Гончарука. Експрес-тести на виявлення коронавірусу зараз є тільки в двох регіонах України, ще 15 регіонів направили запити.

У лікарнях не можуть визначити, чим викликано запалення легенів і при цьому можуть фіксувати смерть у результаті пневмонії навіть не здогадуючись, яка реальна причина захворювання. Мабуть, Олексію Гончаруку, голові комітету з питань охорони здоров'я Михайлу Радуцькому (якого в суспільстві активно називали смотрящим за медициною) і його протеже ексміністерці Зоряні Скалецькій не спало на думку, що діагностика захворювання є важливою ланкою у протидії поширення пандемії.

Ми всі пам'ятаємо крилатий вислів Радуцького про попередню главу МОЗ: "Х..й в ...опу. Зоряна – моя людина". Ну так тепер доведеться відповідати: і політично, і з точки зору кримінального кодексу. Адже їхня спільна діяльність – ніщо інше, як злочинна недбалість. Причому не лише Радуцького і Скалецької, а й Олексія Гончарука, колишнього прем'єра, відповідального за медицину. За нашою інформацією, Гончарук у період формування його кабінету "забанив" не одного сильного кандидата на пост міністра охорони здоров'я, але ось Скалецька йому підійшла. Тому OBOZREVATEL збирається найближчим часом знайти досвідчених юристів, які зможуть кваліфікувати дії цієї групи осіб відповідно до статей кримінального кодексу.

І ще: ми будемо стежити за передачею в так звану концесію медичних установ, особливо відомих інститутів, як, наприклад, Інституту ортопедії і травматології НАМН України. І якщо ми знайдемо там вуха бізнес-партнерів пана Радуцького, і тим більше – його особи, то назавжди закріпимо за ним гордий статус "кРадуцький".

Ліга

Замість цього влада фактично ховала голову в пісок та ігнорувала всі рекомендації. ВООЗ іще на початку січня зробив заяву про критичну ситуацію і величезні ризики поширення коронавірусу. Це зробили для того, щоб країни мали час підготуватися до майбутнього удару.

Чим займався Михайло Радуцький, який, до речі, не провів жодного засідання комітету на тему поширення коронавірусу? Що робили Скалецька і Гончарук? Останній, між іншим, уже через кілька днів після свого звільнення вилетів до Португалії.

Де економічна програма на випадок кризи?

Новий прем'єр Денис Шмигаль за кілька тижнів своєї роботи уже зробив більше, ніж його попередник за місяці. Пропозиції знизити або прибрати податки на випадок простою, бюджет на боротьбу з коронавірусом – про все це згадали тільки в останні дні. А що було до цього?

Редакційна рада OBOZREVATEL іще місяць тому закликала Олексія Гончарука відреагувати на загрози, придивитися до досвіду країн, які вже зіткнулися з коронавірусом і негайно вжити заходів для мінімізації удару. І що зробив Гончарук та його Кабмін? Нічого.

Такі дії колишніх можновладців можуть вважатися злочинною бездіяльністю, умисною відмовою від виконання професійних обов'язків. І якщо через це від коронавірусу будуть гинути українці, яких можна було б врятувати, Гончарук, Милованов і Радуцький можуть понести кримінальну відповідальність. А представникам правоохоронних органів буде що читати.

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