Прем'єр-міністр Гончарук: в Україні вже повністю відсутня корупція на вищому рівні

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що наразі в країні повністю відсутня корупція на вищому рівні.

Про це в п'ятницю, 22 листопада, він написав на своїй сторінці у Facebook. Політик поділився результатами участі в першому Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства в Лондоні.

"Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні. Зовсім скоро, впевнений, корупції не буде на всіх рівнях", – підкреслив Гончарук.

Ілюстрація. Корупція в Україні 24 Канал

Він додав, що у країни позитивні макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції, а також поліпшуються показники в рейтингах авторитетних міжнародних агентств.

Також прем'єр зазначив, що приватизація – це вже не проблема, а можливість, яку уряд має намір використовувати.

"До кінця року ми направимо на малу приватизацію 500 держпідприємств. На цьому тижні ми вже передали більше 330 об'єктів на приватизацію. Це рекордна кількість за час незалежності України! А вже на початку грудня ми представляємо інвесторам у Лондоні перший список підприємств у рамках "Road Show", – написав він.

У 2020 році уряд, як додав Гончарук, почне велику приватизацію. "Упевнений, у цьому напрямку в нас буде багато хороших інвестиційних історій. Наприклад, із приватизацією державного "Центренерго", – написав прем'єр.

Коментуючи питання концесії, Гончарук підкреслив, що уряд "серйозно налаштований на державно-приватне партнерство".

"Два пілотні проекти – морські порти "Ольвія" і "Херсон" – уже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію", – повідомив прем'єр.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Україна піднялася на 7 позицій у міжнародному рейтингу Doing Business, який щорічно публікує Світовий банк, і посіла 64 рядок зі 190 країн.

Згідно з даними звіту, цьогоріч країна поліпшила свої показники за 6 із 10 індикаторів.

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