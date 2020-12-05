Кому доведеться повернути субсидії в бюджет: у 2021-му перевіряти будуть по-новому

В Україні з 2021 року Міністерство фінансів перевірятиме одержувачів субсидій одразу після того, як вони подадуть заяву. Якщо ж виплату вже призначать, а порушення знайдуть після, усю неправомірно виплачену допомогу доведеться повернути в бюджет.

Про це йдеться в постанові "Про спрощений порядок надання субсидії". За що можуть забрати гроші:

є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Нова система перевірки відповідає і вже ухваленому Закону "Про верифікацію". Він передбачає триетапне вивчення поданих документів. Другий етап триває, поки людина отримує допомогу від держави.

Дані весь час оновлюються. Наприклад, якщо ви зробили велику покупку карткою, придбали автомобіль або ж змінився сімейний стан (про це теж потрібно попереджати), цю інформацію побачить Мінфін і передасть до Міністерства соціальної політики.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину. Це пов'язано з новими правилами обліку доходів, а також із перерахунком розміру знижки (обов'язковий платіж збільшать від 15 до 20% від сукупного доходу сім'ї).

Міністерка соцполітики Марина Лазебна заявила, що чиновники переглянуть програми, де є зловживання.