Долар виріс, газ подешевшав, казна просіла втричі: Зеленському вказали на головний провал

За час президентства Володимира Зеленського залишки на єдиному казначейському рахунку України зменшилися з 36 до 10 млрд гривень, а кілограм гречки подорожчав з 16 до 38 грн.

При цьому трохи зменшився зовнішній борг і істотно подешевшав газ для населення. Про це свідчать дані сайту "Трекер влади" і повідомлення користувачів в соціальних мережах. OBOZREVATEL порівняв головні показники.

Економіка при Зеленському

Так, сума на єдиному казначейському рахунку за неповний рік зменшилася майже в 3 рази (за точку відліку взято період після другого туру виборів). 1 травня 2019 року було 36,8 млрд грн, а станом на 1 квітня – вже 10,5 млрд грн. На це звернули увагу користувачі Facebook.

"Згадала, майже рік тому, коли Зеленський прийшов до влади, я зробила скрін суми на казначейському рахунку. Прийшов час порівняти, скільки коштів тепер. Було 36 млрд грн, стало 10 млрд грн", – написала Злата-Зоряна Паламарчук.

Згідно з даними сайті "Трекер влади", головні показники змінилися так:

курс долара: 26,36 грн/$ (20.05.2019) – 27,63 грн/$ (01.04.2020);

"Трекер влади"

індекс інфляції: 100,7% (20.05.2019) – 99,7% (01.03.2020);

"Трекер влади"

мінімальна зарплата: 4173 грн (20.05.2019) – 4723 грн (01.04.2020);

середня зарплата: 10269 грн (20.05.2019) – 10847 грн (01.03.2020);

мінімальна пенсія: 1497 грн (20.05.2019) – 1638 грн (01.03.2020);

"Трекер влади"

зовнішній борг; 1 308 922 млн грн (20.05.2019) – 1 223 574 млн грн (29.02.2020);

"Трекер влади"

прожитковий мінімум: 1853 грн (20.05.2019) – 2027 грн (01.04.2020);

"Трекер влади"

газ для населення (за кубометр): 8,25 грн (20.05.2019) – 5,38 грн (01.04.2020);

літр бензину А-95: 30,34 грн (20.05.2019) – 25,35 грн (01.04.2020);

"Трекер влади"

вартість 1 кг гречки: 16,88 грн (20.05.2019) – 38,63 грн (01.04.2020);

Вартість гречки у магазинах у квітні 2020 року

вартість хліба: 13,49 грн (20.05.2019) – 13,39 грн (01.04.2020);

вартість 1 кг картоплі: 20,94 грн (20.05.2019) – 14,59 грн (01.04.2020);

"Трекер влади"

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок пандемії коронавірусу в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%.

Раніше стало відомо, що МВФ готовий мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Запити, зокрема, отримано від 20 країн.

Україна хоче отримати від МВФ близько $ 10 млрд, що буде включати $5,5 млрд в рамках трирічної програми і $4,5 млрд допомоги для подолання коронавірусу .

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