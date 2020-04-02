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2 квітня • оновлено в 17:58
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Долар виріс, газ подешевшав, казна просіла втричі: Зеленському вказали на головний провал

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За час президентства Володимира Зеленського залишки на єдиному казначейському рахунку України зменшилися з 36 до 10 млрд гривень, а кілограм гречки подорожчав з 16 до 38 грн.

При цьому трохи зменшився зовнішній борг і істотно подешевшав газ для населення. Про це свідчать дані сайту "Трекер влади" і повідомлення користувачів в соціальних мережах. OBOZREVATEL порівняв головні показники.

Економіка при Зеленському

Економіка при Зеленському

Так, сума на єдиному казначейському рахунку за неповний рік зменшилася майже в 3 рази (за точку відліку взято період після другого туру виборів). 1 травня 2019 року було 36,8 млрд грн, а станом на 1 квітня – вже 10,5 млрд грн. На це звернули увагу користувачі Facebook.

"Згадала, майже рік тому, коли Зеленський прийшов до влади, я зробила скрін суми на казначейському рахунку. Прийшов час порівняти, скільки коштів тепер. Було 36 млрд грн, стало 10 млрд грн", – написала Злата-Зоряна Паламарчук.

Згідно з даними сайті "Трекер влади", головні показники змінилися так:

  • курс долара: 26,36 грн/$ (20.05.2019) – 27,63 грн/$ (01.04.2020);

Долар виріс, газ подешевшав, казна просіла втричі: Зеленському вказали на головний провал

"Трекер влади"

  • індекс інфляції: 100,7% (20.05.2019) – 99,7% (01.03.2020);

Долар виріс, газ подешевшав, казна просіла втричі: Зеленському вказали на головний провал

"Трекер влади"

  • мінімальна зарплата: 4173 грн (20.05.2019) – 4723 грн (01.04.2020);

  • середня зарплата: 10269 грн (20.05.2019) – 10847 грн (01.03.2020);

  • мінімальна пенсія: 1497 грн (20.05.2019) – 1638 грн (01.03.2020);

Долар виріс, газ подешевшав, казна просіла втричі: Зеленському вказали на головний провал

"Трекер влади"

  • зовнішній борг; 1 308 922 млн грн (20.05.2019) – 1 223 574 млн грн (29.02.2020);

Долар виріс, газ подешевшав, казна просіла втричі: Зеленському вказали на головний провал

"Трекер влади"

  • прожитковий мінімум: 1853 грн (20.05.2019) – 2027 грн (01.04.2020);

Долар виріс, газ подешевшав, казна просіла втричі: Зеленському вказали на головний провал

"Трекер влади"

  • газ для населення (за кубометр): 8,25 грн (20.05.2019) – 5,38 грн (01.04.2020);

  • літр бензину А-95: 30,34 грн (20.05.2019) – 25,35 грн (01.04.2020);

Долар виріс, газ подешевшав, казна просіла втричі: Зеленському вказали на головний провал

"Трекер влади"

  • вартість 1 кг гречки: 16,88 грн (20.05.2019) – 38,63 грн (01.04.2020);

Вартість гречки у магазинах у квітні 2020 року

Вартість гречки у магазинах у квітні 2020 року

  • вартість хліба: 13,49 грн (20.05.2019) – 13,39 грн (01.04.2020);

  • вартість 1 кг картоплі: 20,94 грн (20.05.2019) – 14,59 грн (01.04.2020);

Долар виріс, газ подешевшав, казна просіла втричі: Зеленському вказали на головний провал

"Трекер влади"

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок пандемії коронавірусу в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%.

Раніше стало відомо, що МВФ готовий мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Запити, зокрема, отримано від 20 країн.

Україна хоче отримати від МВФ близько $ 10 млрд, що буде включати $5,5 млрд в рамках трирічної програми і $4,5 млрд допомоги для подолання коронавірусу .

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Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ВВП
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Зовнишний борг скоро взлетит, как даже бухозавру не снилось
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Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

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