Канада пообіцяла Україні понад $5,3 млн на оборону й безпеку

Уряд Канади додатково виділить близько 5,35 млн доларів США (4,3 млн канадських доларів) на підтримку сектору безпеки й оборони України.

Як сказано на сайті МЗС, про це під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Кулеба повідомив колезі про ситуацію на Донбасі та розповів про інтенсивні зусилля України з політико-дипломатичного врегулювання в "нормандському" і "мінському" форматах. Шампань запевнив, що Канада повністю підтримує зусилля України.

Канадський міністр також висловив співчуття Україні, всім рідним і близьким загиблих у катастрофі військового літака Ан-26Ш на Харківщині.

Ще однією темою розмови стала торгівля між країнами. Глава МЗС України повідомив про завершальну стадію формування української делегації для переговорів щодо розширення дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Сторони приділили увагу поглибленню економічного співробітництва та продовженню діалогу щодо лібералізації візового режиму.

Також важливою темою розмови стала подальша координація дій перед наступним етапом переговорів з Ісламською Республікою Іран про компенсації за збитий літак рейсу PS752.

Як писав OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна вступила в другу хвилю пандемії COVID-19. Ситуація погіршиться, якщо люди не дотримуватимуться загальних рекомендацій.