Кабмін повернув величезні зарплати топам "Укрзалізниці", "Борисполя" і АМПУ

Кабінет міністрів скасував обмеження щодо максимального розміру зарплати для керівників "Укрзалізниці", "Борисполя" і "Адміністрації морських портів України" (АМПУ).

Відповідні рішення оприлюднені на сайті уряду 12 листопада. При цьому самі документи (№ 1388-р, №1389-р, №1396-р) датовані 5 листопадом. До цього рішення топменеджери не могли отримувати більше 10 мінімальних зарплат (на даний момент це 50 тисяч гривень).

Главою "Укрзалізниці" ще кілька місяців тому призначений Іван Юрик. Зарплата його попередника перевищувала 570 тис. грн на місяць. Скільки заробляє Юрик, стане відомо після публікації його декларації.

Зарплата гендиректора "Борисполя" – близько 370 тис. грн в місяць (про це стало відомо з декларації колишнього глави Павла Рябікіна, який очолив митницю), а глава АМПУ – близько 277 тис. грн (згідно з фінансовим планом ).

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив OBOZREVATEL, що вважає неправильним величезний дисбаланс між зарплатами топкерівників і звичайних працівників. До того ж політик упевнений: що розмір окладу повинен чітко залежати від результатів роботи.

А кажучи про зарплати в топменеджерів "Укрзалізниці", Криклій сказав: "Вона вже переглянута на період карантину. Надалі, я вважаю, вона може бути знижена, але в прив'язці до результатів. У кожного повинна бути прив'язка до його особистого KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності. – Ред.), за який він може отримувати гроші".

Фінансист Олексій Кущ також упевнений: систему оплату праці потрібно міняти. Експерт навів приклад зарплати чиновників у США. За його словами, там "є дуже чітка матриця – таблиця 15 на 15 квадратів". Мовляв, заробітки держслужбовців повинні формуватися за чіткою матрицею, високу зарплату чиновник повинен заслужити реальними результатами своєї праці.

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