Інфляція в Україні: стало відомо, коли вона знизиться до європейського рівня

Темпи інфляції в Україні за три роки можуть сповільнитися до рівня європейських – близько 3%.

Таку думку висловили експерти, розмірковуючи, чи реалістичні плани Мінекономіки щодо зниження інфляції. Там вважають, що у найближчі три роки ціни в Україні будуть рости повільніше, ніж в останні роки. Очікується зростання інфляції на 6% у рік, а за сприятливого розвитку подій – взагалі на 5%. Про це пише "Апостроф".

Різниця між двома сценаріями залежить від кількості іноземних інвестицій в Україну. При цьому навіть базовий сценарій передбачає досить непоганий прогноз інфляції – адже в 2018 році ціни в країні зросли на 9,8%, а в 2017-му – на 13,7%.

У публікації йдеться, що останнім часом ціни на багато товарів і послуг в Україні досягли європейських, а в деяких навіть перевищили їх. "У 2014-2018 роках основним драйвером інфляції були продукти, а з 2018 року на перше місце вийшли комунальні послуги товари дорожчають набагато більш повільними темпами", – сказав директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Економісти вважають, що, ймовірно, зростання цін у нашій країні буде все більше сповільнюватися, а тому цифри Мінекономіки реалістичні.

"Олексій Дорошенко вважає, що "вписатися" в 6% інфляції у 2020 році буде вкрай складно, хоча можна постаратися це зробити. Що стосується прогнозу на 2021-2022 роки, то, на думку експерта, він є досить реалістичним", – йдеться в матеріалі.

За його підрахунками, ціни в Україні на імпортні товари навіть зараз можуть знижуватися – тому, що падає долар і зміцнюється гривня.

А ось економіст Олег Пендзин прогноз інфляції від Мінекономіки оцінює набагато песимістичніше. За його словами, в макропрогнозі Кабміну на 2022 рік закладено негативне торгове сальдо (коли імпорт перевищує експорт) – $25 млрд, при тому, що зараз – $9 млрд. "При цьому у нас валютних резервів – $21 млрд. І у мене як в економіста виникає питання: що буде основою покриття цього дефіциту?" – зазначив Пендзин.

Він зробив висновок: поки імпорт перевищуватиме експорт, а інші шляхи залучення валюти в країну залишаться обмеженими, тиск на гривню (тобто, інфляція) збережеться. Також посилити інфляцію може як приплив інвестицій в Україну, так і масоване масоване кредитування економіки.

На думку Дорошенка, вже через кілька років в Україні інфляція може цілком вийти на європейські показники. "Я думаю, що ми зможемо і через три роки побачити інфляцію 3%. Але тут головне, щоб була інтегральна мета – і кредитувати економіку, і щоб інфляція була низькою – бо ж ми хочемо бути і розумними, і красивими", – сказав Дорошенко.

Водночас Пендзин попереджає, що 5% інфляції можливі в умовах економіки, що стабільно розвивається, розвитку промисловості, створення нових робочих місць, бажання інвесторів вкладати в Україну гроші. "А поки це – лише економічний романтизм", – підсумував Пендзин.

Інфляція в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% наступного року і до 7% – з 2021 року.

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