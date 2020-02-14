Імпорт електроенергії з Росії: Тарасюк пояснив причини

Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив чому Україна імпортує російську електроенергію.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив з критикою Валерія Тарасюка. Він заявив, що той у відповіді за фінансування російських робочих місць через покупку у них електроенергії.

Тарасюк у відповідь розповів причини цих закупівель. За його словами, вони просто виконують приписи Закону України "Про ринок електричної енергії", який був прийнятий ще минулим складом Верховної Ради.

"Ринок з РФ дозволив закон "Про ринок електричної енергії", який був прийнятий в 2017 році. Він був введений в дію з 1 липня 2019 року, але проголосувала його Верховна Рада 2017 року фракціями БПП, Народним Фронтом і Радикальної партією Олега Ляшка, а також особисто Олегом Ляшко. Так що якщо хтось із нас двох запустив імпорт, то це точно не я", - заявив Тарасюк.

Валерій Тарасюк Скріншот з ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

Раніше OBOZREVATEL писав, що Президент України Володимир Зеленський заборонив продаж і постачання електроенергії, яка імпортується з Російської Федерації.

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