Хотів сподобатися Зеленському та ходив по конкурсах: топ-10 цікавих фактів про Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у першому ж виступі у Верховній Раді пообіцяв підвищити пенсії і знизити зарплати міністрів. Фактично виправив "помилки" свого "попередника", на які вказав президент Володимир Зеленський. Слухняний і виконавчий – такими словами Шмигаля характеризує більшість його знайомих.

Про главу виконавчої влади України відомо небагато. Він дав усього кілька інтерв'ю і не запам'ятався гучними скандалами. OBOZREVATEL поговорив із колишніми колегами чинного прем'єра, його львівськими знайомими і зібрав топ-10 маловідомих фактів.

Провінційний лідер

Співрозмовники OBOZREVATEL упевнені, зараз Денис Шмигаль буде тягнути у владу наближених львівських менеджерів. Наприклад, замість Дмитра Дубілета міністром Кабміну Шмигаль призначив львівського політика Олега Немчінова, з яким добре знайомий. Заради цього прибрали навіть загального улюбленця Дубілета.

"Це одна з ознак провінційного лідера. Він оточує себе не найкращими кадрами, а тими, кого вже добре знає і кого може забрати зі своєї провінції", – розповідає співрозмовник.

Гарний виконавець

Більшу частину кар'єри майбутній прем'єр був на других ролях. Якісно виконував завдання, організовував підлеглих, але ніколи не робив різких рухів.

Добре готувався до нарад, намагався справити враження на Зеленського

Шмигаль вигідно відрізнявся від інших членів команди "Слуги". Він приходив із паперами, вчив матеріальну частину і запам'ятався президенту.

Його вже давно розглядали на посаду прем'єра

Шмигаль не просто так спочатку отримав посаду не просто міністра, а віцепрем'єра. Це дало йому можливість у разі браку голосів стати виконувачем обов'язків прем'єра.

У Львові мав своє лобі

Шмигаля, як розповіли OBOZREVATEL, просунув до місцевих органів влади, зокрема, Богдан Козак – відносно великий львівський підприємець, власник "Львівхолод" (поставка готових харчових продуктів).

Активно ходив по конкурсах

У Бурштинську ТЕС Шмигаль потрапив за конкурсом, що було його не першим походом у пошуках кращої роботи. Також його розглядали на посаду голови Львівської ОДА, але тоді в ОПУ були свої кандидати, тому його відправили в Івано-Франківську область.

Надійний і передбачуваний

Таких сюрпризів і інформаційних провалів, як із Гончаруком, від Шмигаля, впевнені львівські знайомі прем'єра, чекати не варто. Він передбачуваний, грамотний і надійний.

Гарний економіст

На Бурштинській ТЕС прем'єр показував гарні результати роботи. Він потрапив у компанію, виявившись найкращим кандидатом. У нього грамотна управлінська школа, багато навичок.

Нову посаду може використовувати як трамплін

У Шмигаля немає зв'язків у Києві. Живе він тимчасово у друга, паралельно шукає орендоване житло. Робота прем'єра, в разі, якщо він покаже результат, відкриє для нього двері для роботи практично в будь-якій великій структурі.

Буде складно знайти спільну мову з деякими міністрами

"Уявити, як Шмигаль спілкується з Миловановим, дуже складно. Вони надо різні. У Кабміні відверто були і більш професійні люди. Як його сприймуть? Наскільки швидко новий прем'єр розбереться у внутрішній кухні – питання", – розповідає джерело.

Біографія Шмигаля:

Народився в 1975 році у Львові. У 2000-х роках займався бізнесом, обіймаючи різні посади, від менеджера до генерального директора.

У 2009 році він став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості і торгівлі Львівської обласної державної адміністрації.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

У 2018 році Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС.

Згідно з декларацією, у Шмигаля є чотири земельні ділянки у Львівській області, будинок у Львові, вартістю понад 1 млн грн, а також нежитлові приміщення в Кам'янці-Бузькій вартістю майже 5 млн грн.

Відзначимо, OBOZREVATEL також детально писав про нових міністрів України і про те, чого чекати від глави Кабміну.

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