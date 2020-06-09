Перший транш кредиту МВФ у сумі $1,9 млрд піде на покриття дефіциту держаного бюджету.

Щодо інших траншів питання поки не вирішено. Про це сказав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан в ефірі одного з телеканалів, повідомив "РБК-Україна".

Кредит МВФ

За словами Мокана, у нього нема сумнівів щодо того, що МВФ схвалить нову програму для України, оскільки не залишилося підстав, щоб відмовити.

Після цього, "меморандум буде опубліковано і представлено для публічного ознайомлення", сказав він.

"Мова йде дійсно про $1,9 млрд траншу. І ці кошти, саме перший транш, підуть на покриття дефіциту бюджету на 20-й рік", – сказав Мокан.

Він додав, що ці кошти вже розписані. А ось щодо двох інших траншів тривають дискусії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для отримання нового кредиту від МВФ Україна повинна скасувати регулювання тарифів на газ і провести податкову реформу. Крім того, є умови, які стосуються медичної реформи і роботи державних підприємств.

Завдяки кредиту Міжнародного валютного фонду Україна зможе профінансувати дефіцит державного бюджету. Перший транш складе 2,1 мільярда доларів.

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