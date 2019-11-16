Гончарук провів зустріч із МВФ: чи буде новий кредит

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом з міністром фінансів Оксаною Маркаровой провів зустріч з керівником місії МВФ Роном ван Роденом. Йшлося про проведені реформи і можливості отримати наступний кредит на 3 роки.

Про це повідомила прес-служба відомства. "Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих Президентом, нашим Урядом і Парламентом. Протягом останніх тижнів український Парламент прийняв за основу проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав Президент. Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання", – зазначив Олексій Гончарук.

В Україні в четвер, 14 листопада, прибуде місія Міжнародного валютного фонду

Керівник місії МВФ, в свою чергу, наголосив на важливості реформ, які українська влада успішно провела останнім часом, і висловив надію на підтримку і прискорення їх темпу.

Відзначимо, як повідомлялося раніше, Україна для підписання нової кредитної програми з МВФ зобов'язана з 1 січня 2020 року підвищити тарифи на газ до ринкових цін. Крім того, одне з ключових вимог – ліквідація банків-банкрутів.

Як писав OBOZREVATEL :

На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році. Фінальні платежі склали загалом 156 млн доларів.

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.

Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова.

Попри спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде тривати. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.

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