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16 листопада • оновлено в 16:33
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Гончарук провів зустріч із МВФ: чи буде новий кредит

1.2т
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом з міністром фінансів Оксаною Маркаровой провів зустріч з керівником місії МВФ Роном ван Роденом. Йшлося про проведені реформи і можливості отримати наступний кредит на 3 роки.

Про це повідомила прес-служба відомства. "Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих Президентом, нашим Урядом і Парламентом. Протягом останніх тижнів український Парламент прийняв за основу проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав Президент. Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання", – зазначив Олексій Гончарук.

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Керівник місії МВФ, в свою чергу, наголосив на важливості реформ, які українська влада успішно провела останнім часом, і висловив надію на підтримку і прискорення їх темпу.

Відзначимо, як повідомлялося раніше, Україна для підписання нової кредитної програми з МВФ зобов'язана з 1 січня 2020 року підвищити тарифи на газ до ринкових цін. Крім того, одне з ключових вимог – ліквідація банків-банкрутів.

Як писав OBOZREVATEL :

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Теги
МВФ транш
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
"Где начало того конца, которым кончается это начало" Х0хлы, а когда земелька закончится, предприятия уйдут к "зарубежным инвесторам" чем будете расплачиваться за очередной кредит, чтобы погасить тот что возьмете (наверно) сейчас? В рабство? Так ваши рабы которые нерабы уже вовсю нерабы в Польше, Германии и прочем ЕС
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Исаев Денис
Исаев Денис
Украина и МВФ https://www.youtube.com/watch?v=rt4ebMu6_aM
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А я давно говорил что украинцы самые независимые)))))
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