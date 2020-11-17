Голосування за бюджет-2021 зірвуть: у "Слузі народу" заявили, що мають попросити вибачення перед українцями

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Mакроекономіка
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Бюджет України

Глава комітету податкової, митної та фінансової політики, "слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що нардепи повинні попросити вибачення перед українцями й визнав, що бюджет країни на 2021 рік не ухвалять вчасно. Згідно з Бюджетним кодексом, повністю розглянути документ мають до 1 грудня.

"Ми, вочевидь, не вкладемося у встановлений Бюджетним кодексом строк. Це вже очевидно, на жаль. Ми повинні попросити вибачення перед людьми, що не дотримуємося цього строку", – заявив він у коментарі Укрінформу.

До речі, Верховна Рада і в попередні роки порушувала правила та голосувала за бюджет країни "під ялинку", напередодні Нового року. Традиційно депутати "торгуються" за свої мажоритарні округи, сфери, які вони підтримують і вимагають ухвалити документ зі своїми правками.

Документ виносять на голосування вже після того, як набирається необхідна кількість голосів. За інформацією OBOZREVATEL, одна з депутатських груп всередині фракції, яка пов'язана з одним із центральних телеканалів і його власником, доcі не підтвердила свою готовність підтримати бюджет країни.

Крім того, через коронавірус ціла низка депутатів, зокрема і спікер Дмитро Разумков, перебуває на самоізоляції. Згідно із законом голосувати парламентарії можуть тільки в стінах Ради. Також коронавірус діагностували і в президента Володимира Зеленського. Глава держави щорічно, перед голосуванням головного фінансового документа, звертається до нардепів із проханням підтримати документ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 5 листопада 275 голосами ухвалили законопроєкт про бюджет країни у першому читанні. Більшість із тих, хто підтримав законопроєкт, – "слуги народу" (209 голосів). Водночас ОПЗЖ, "Європейська солідарність" і "Голос" документ не підтримали.

Колишні міністри та економічні експерти заявили, що проєкт бюджету-2021 у першому читанні ухвалили з урахуванням "дуже оптимістичного" прогнозу зростання ВВП, занадто високої інфляції та найвищого в історії кредиту.

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