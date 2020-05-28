Головна Новини
28 травня • оновлено в 10:33
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Францію чекає масштабне падіння економіки – дослідження

723
Читати матеріал російською

Економіка Франції може скоротитися на 20% у другому кварталі в порівнянні з попередніми трьома місяцями. Це може стати наймасштабнішим падінням ВВП країни за останні десятиліття.

Про це з посиланням на статистичне агентство INSEE повідомляє The New York Times. За оцінками INSEE, економічна активність Франції була на 21% нижче нормального рівня c 11 травня і знизилася на 33% на початку травня.

Францію чекає масштабне падіння економіки – дослідження

Щомісячне опитування INSEE показало, що споживча довіра продовжувало знижуватися в травні, опустившись до найнижчого рівня з січня 2019 року, коли країна була в лещатах антиурядових протестів.

Стурбованість домогосподарств в цілому по економіці в травні залишалася на рівні, небаченому з моменту початку аналізу в 1972 році, водночас побоювання з приводу безробіття були найвищими з часу світової фінансової кризи в 2009 році.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Швеція, на відміну від більшості країн Європи, не стала закривати підприємства на час карантину , проте все одно зіткнулася з найгіршою економічною кризою з часів Другої світової війни.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Франція
Тег
криза
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 382.

    Вилікувалися: 8439. Померли: 669.

  • У світі захворіли понад 5,7 млн осіб, загинули – більше 354 тисяч.

  • Львівська область побила власний рекорд з виявлення нових випадків коронавірусу.

  • Вчені знайшли новий спосіб передбачати поширення коронавірусу.

  • Ляшко назвав дату, коли в Україні очікується нульова статистика з COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги