Економіст пояснив, чому Україна не отримає обіцяного в ОП мільярда

Розміщення нових євробондів для викупу старих облігацій не принесе Україні обіцяну радником президента з економічних питань Олегом Устенком вигоду в мільярд гривень.

Про це написав у Facebook економіст Володимир Компанієць. Він заявив, що витрати бюджету, навпаки, зростуть.

"Прочитав заяву команди Зеленського про те, що завдяки новому випуску єврооблігацій Україна буде економити мільярд гривень на рік. Не хочу нікого засмучувати, але ніякої економії там немає, а навпаки по тій операції відбулося істотне збільшення витрат на обслуговування боргу", – написав Компанієць.

Він також навів розрахунки, якими обґрунтував своє твердження.

"Маємо наступні вхідні по угоді:

а) 7,253% ставка по новій позиці;

б) 7,75% ставка за старими запозиченнями;

в) викуповуються єврооблігації з погашенням в 01.09.2021 (виплата купона 2 рази на рік) і 01.09.2022 (виплата купона 2 рази на рік) на номінальну суму $434,819 млн і $371,341 млн відповідно;

г) згідно з повідомленням Ірландської біржі, ціна викупу бондів становить нараховані відсотки з моменту останньої виплати +104,5% і 105,5% від номіналу відповідно", – пояснив економіст.

"З урахуванням істотно більш високої вартісті викупу над номіналом, виходить, що займаються гроші під 7,253%, щоб викупити облігації з ефективною ставкою 6,21% і 6,34% відповідно. Де ви там знайшли мільярд грн щорічної економії? " – задався питанням Компанієць.

Україна не заощадить мільярд на викупі старих облігацій (Facebook Володимира Компанійця)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна випустить нові єврооблігації (боргові цінні папери) на $2 млрд, за рахунок яких викупить старі з погашенням в 2021 і 2022 роках на загальну суму $846,15 млн.