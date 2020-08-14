Економіка України у другому кварталі 2020 року обвалилася на 11,4%

Економіка України у другому кварталі 2020 року внаслідок коронакризи упала на 11,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

По це йдеться у оперативномі звіті, який було оприлюднено на сайті Держстату у п'ятницю, 14 серпня.

"Реальний ВВП у II кварталі 2020 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2019 року – на 11,4%", – йдеться у повідомленні.

Падіння почалось у січні, а до того з 2016 року економіка України зростала.

Економіст Володимир Компанієць у Facebook повідомив, що за обсягом падіння це можна порівняти з впливом окупації територій в Донецькій та Луганській області.

"В Польщі, яку хтось там намагається наздогнати, зниження за цей же період склало 7,9%", – додав Компанієць.

Падіння ВВП України Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська економіка за підсумками 2020 року скоротиться на 6%, але найгірший період вже позаду. У наступні роки її зростання складе близько 4%. Про це йдеться в оновленому інфляційному звіті за липень 2020 року, опублікованому на сайті НБУ.

Падіння економіки в Україні може тривати до жовтня. При цьому коронакриза буде супроводжуватися другою хвилею банкрутств підприємств. Про це заявив ексзаступник голови правління НБУ, фінансист, економіст Олександр Савченко.

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