Друг лежить в лікарні і хоче безкоштовну медицину, а сам не платить податки: так не буває
Я виріс з мікро бізнесу і знаю, що таке мінімізація.
Знаю, як купувати фіктивні парафії.
Знаю, як дробити і занижувати оборот.
Знаю, як переводити через ФОП.
Знаю, як платити ЗП в конверті.
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Знаю, как делать морду кирпичом и кричать про ущемление прав предпринимателей, а самому работая на миллионом ФОП с 200 гривен единого налога оборачивать в 10 раз больше.
Поэтому.
Позвольте мне вам кое-что сказать.
Мы хотим цветущую Украину.
Мы хотим высокие зарплаты у врачей.
Мы хотим не брать деньги у МВФ.
Но мы не хотим даже минимально платить налоги.
Ввозить импорт в белую - ой б*я.
Платить честно налоги по кассе - ой б*я.
Регистрировать наемных работников - ой б*я.
И коронавирус здесь ни при чем.
Скажите мне.
Какая проблема поставить кассовый аппарат и честно бить кассу?
Нет проблем, если только вы не обманываете государство.
Я скажу как есть.
Одни тащат контрабанду через границу и платят взятки вместо налогов.
Вторые эту контрабанду без кассы и чеков валом продают на точках и при необходимости завтра показать приходы по фискальной кассе - уср*тся.
Третьи осознают, что поставь у них с 01.01.2020 фискальную кассу, их годовой оборот последних лет - это будет один месяц их работы. И уже со второго квартала они перейдут на другую группу.
Свежий пример.
Сегодня, я заехал в небольшой магазин освещения:
- Вот этот светильник я хочу купить?
- Этого сейчас нет в наличии. Это Польша. Надо ждать.
- Сколько ждать?
- Ох. Ну раньше была одна неделя от предоплаты, а теперь даже не знаю. Уже вторую неделю бусы стоят, не могут границу проехать.
- А это что контрабас?
- А что по цене не видно? Такой с налогами будет в полтора раза дороже.
На прошлой неделе аналогичный текст мне выдала моя знакомая, которая возмущаясь нищетой в Украине, а сама системно через Черновцы тащит контрабанду турецкого постельного белья для продажи на рынках.
А мой друг, валяющийся сейчас в инфекционном отделении больницы, пишет возмущённые посты, что в стране нет бесплатной Медицины. Но сам возит корейскую косметику в свои магазинчики, дробя инвойсы на десятки посылок до 100 евро.
Давайте так.
Если вы честно завозить товар, имеете легальный белый приход и раньше били по кассе оборот честно - то ваша группа, ваши налоги и ваш оборот совпадут.
Знаете, есть разница.
Минимизировать или тупо не платить.
Да, каждая власть у нас г*вно
Но дело в том, что и мы все в большинстве своём такое же унылое г*вно.
Запомните.
Не начнём хотя бы в чем-то жить по правилам и хоть минимально платить налоги - так и останемся в этом г*вне.
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