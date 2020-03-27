До Верховної Ради внесли постанову про виконання бюджету за 2019 рік

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт постанови про виконання державного бюджету України за 2019 рік.

Інформація про це з'явилася на сайті Верховної Ради в п'ятницю, 27 березня. Зазначено, що ініціатором документу є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Бюджет України

Проєкт отримано парламентом і надано на розгляд керівництву. Але його текст поки не опубліковано.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні можуть втратити роботу від 170 до 500 тисяч осіб – внаслідок економічної кризи, викликаної пандемією. Такий прогноз дав ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Внаслідок пандемії в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%. При цьому обвал економіки може бути настільки сильним, що криза 2009 року здасться одним із найкращих сценаріїв.

Авіаційну галузь України без негайної допомоги держави очікує банкрутство, оскільки вона не зможе самостійно оговтатися від збитків, яких вони зазнали внаслідок пандемії. Втрати лише за перший квартал 2020 року оцінили в 10-15 млрд гривень.

В умовах жорсткого карантину у 57% українців заощаджень вистачить на 4 тижні або навіть менше.

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