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До рівня країн ЄС: в НБУ дали рецепт зростання економіки України

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Економіка України сьогодні має можливість зростати такими самими темпами, як у сусідніх країнах Євросоюзу – Польщі та Румунії.

Необхідні умови для збільшення приросту ВВП України назвав в ефірі ObozTV економіст, член ради Національного банку України Василь Фурман.

"Ми сьогодні маємо темпи зростання нашої економіки 3%. Багато це чи мало? Напевно, мало. Поляки минулого року показали 5%, румуни 7%. Нам, щоб наздогнати Польщу, треба 50 років. І це за умови, що поляки не будуть розвиватися. Якщо вони розвиваються великими темпами, то ми їх напевно вже ніколи не наздоженемо. Але це за умови, що у нас будуть темпи зростання не більше 3%", – зазначив Фурман.

"Якщо подивитися в корінь проблеми, зростання нашої економіки обмежується нереформованістю. Неефективна судова система, неефективна фіскальна система, митна служба, правоохоронна система, корупція у всіх державних органах. Вони сьогодні стримують наш економічний ріст", – пояснив член ради НБУ.

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За його словами, Україна потенційно може розвиватися темпами 5-7%.

"В останньому меморандумі МВФ є транш 4 млрд доларів. Ми щороку втрачаємо на митниці 4 млрд доларів. Якщо ми зробимо Державну фіскальну службу прозорою, як в Європі, 4 млрд доларів підуть до бюджету", – сказав економіст.

Фурман також зазначив, що відкриття ринку землі може додати до ВВП України 2%.

"Нам треба зайнятися серйозно розвитком малого і середнього бізнесу. У нашому ВВП 3% зростання забезпечені за рахунок монополій", – підкреслив він.

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"Українці, які виїхали до Польщі, це близько 1 млн, додають до зростання ВВП Польщі 1%. Треба боротися за українців, за робочі місця, щоб вони сюди повернулися", – заявив член ради НБУ.

Крім того, Фурман нагадав, що сьогодні, за різними оцінками експертів, від 30 до 50% української економіки в тіні: "28 років незалежності у нас половина економіки в тіні – це десятки мільярдів доларів".

До рівня країн ЄС: в НБУ дали рецепт зростання економіки України

biz.censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році. Очікується, що зростання української економіки сповільниться з 2,9% до 2,7%.

При цьому міжнародна фінансова організація зберегла прогноз зростання ВВП в Україні в 2020 році на рівні 3,4%.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Особа
Василь Фурман
Місце
Україна
Теги
перезапуск економіки Економіка України ВВП
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