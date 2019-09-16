До кінця тижня: названо дату, коли українцям представлять новий бюджет

Проєкт Державного бюджету України на 2020 рік представлять у Верховній Раді в п'ятницю, 20 вересня. Це зробить міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам вчора надійшов проєкт бюджету. І я впевнений, що в п'ятницю, згідно з розкладом, міністерка фінансів Оксана Сергіївна Маркарова представлятиме бюджет у Верховній Раді України", – сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради парламенту.

Бюджет України представлять 20 вересня

Головне, що писав OBOZREVATEL про бюджет-2020:

В неділю, 15 вересня, до Верховної Ради внесли проект Державного бюджету на 2020 рік, який буде остаточно доопрацьований до 2 листопада.

Раніше Гончарук розповів, що проект бюджету на 2020 рік буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

Український уряд надалі не буде планувати бюджет на кожен рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Так, затвердження бюджету буде передувати прийняття повноцінної 3-річної декларації.

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