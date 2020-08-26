Кожен українець винен по $2036: у Мінфіні відзвітували про зростання держборгу.

Сукупний державний борг України в липні 2020 року зріс до 2,355 трлн грн (зростання у національній валюті на 3,79%), а в доларовому еквіваленті – на 0,04%, до $85,05 млрд.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів.

Згідно Держстату, населення України у липні 2020 становило 41,762 млн осіб. Отже, на кожного українця припадає по $2036 держборгу.

Як борг виріс у липні

"Протягом липня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 85,88 млрд грн і в доларовому еквіваленті – на $0,04 млрд", – йдеться в повідомленні Мінфіну.

Державний борг України за підсумками липня становив 2,072 трлн грн (зріс на 3,49%), а у доларовому вираженні він знизився на 0,23% – до $74,84 млрд.

Державний зовнішній борг становив 1,193 млрд грн (+6,61%) або $43,12 млрд (+2,75%). Державний внутрішній борг становив 878,60 млрд грн або $31,73 млрд.

Гарантований державою борг України становив 282,55 млрд грн або $10,20 млрд, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 260,87 млрд грн або $9,42 млрд.; гарантований державою внутрішній борг – 21,68 млрд грн або $0,78 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний борг України в червні 2020 року зріс на 2,7% у гривні – до 2,269 трлн грн, а в доларовому еквіваленті – на 3,5%, до $85,01 млрд.

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