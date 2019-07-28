"Чому люди їдуть": зарплати в Україні порівняли з Євросоюзом

Зарплати в Україні повинні вирости до рівня 75% від країн-сусідів, щоб зупинити катастрофічний відтік "заробітчан" за кордон.

Про це розповіла в ефірі ObozTV експерт з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна. За її словами, українці отримують менше за всіх в Європі.

"Згідно з цифрами, які я знаю з міжнародних досліджень, у 2050 році населення України становитиме 36 млн, а в 2100-му – 28 млн. Оскільки у нас смертність перевищує народжуваність щороку на 200 тисяч, ми повинні більше піклуватися про нашу робочу силу, оскільки її дійсно не вистачає. Потрібна ситуація, коли робота буде більш ефективно оплачуватися, тому що першим пріоритетом при пошуку роботи всі експертні організації визнають розмір зарплати", – заявила експерт.

"Не секрет, що розмір української зарплати найнижчий в Європі. Причина, чому наші люди виїжджають за кордон, є очевидною", – підкреслила вона.

Пашкіна навела в приклад зарплати, зазначені на одному з популярних українських сайтів з працевлаштування: "Середня зарплата в графі "інші країни" становить 42 тис. грн, середня зарплата по найбагатшому місту Києву – 15 тис. грн".

"Якщо ми хочемо, щоб українці залишалися на наших робочих місцях, українська зарплата повинна становити 65-75% від сусідів. У Польщі це 800 євро, в Чехії 800 євро мінімалка, а на кваліфіковану працю 1,5 тис. євро. Про Німеччину вже не говоримо. Наші 600 доларів виглядають скромно", – констатувала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, середня зарплата в Україні, згідно з даними Держстату, в травні 2019 року склала 10 239 грн, що на 17,35% більше, ніж було за той самий період у 2018 році – 8725 грн.

Стало відомо, в яких регіонах України і в яких галузях люди отримують найбільше.

Також зазначимо, що в Росії найпоширеніша зарплата становить 23,5 тис. рублів (майже 9 тис грн), хоча чиновники говорять про цифри вдвічі більше.

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