Зарплати 8 тисяч і падіння ВВП: чи затримається у владі Кабмін Шмигаля та чого чекати українцям

Шмигаль не знає, коли його відправлять у відставку, але каже, що це можна буде "відчути"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після 100 днів свого правління вперше провів велику пресконференцію, на якій поспілкувався, зокрема, і з OBOZREVATEL. Після того як парламент відмовився ухвалювати план дій Кабміну, що фактично позбавило його річного імунітету, одне з головних питань – як довго затримається прем'єр у своєму кріслі.

Про головні досягнення та провали прем'єра, а також про майбутнє економіки – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гучна обіцянка

"Попередників" у новому уряді умовно обзивають "мрійниками". Мовляв, наобіцяли повен міх того, що навіть у теорії втілити неможливо. Наприклад, на 40% збільшити зростання економіки. Такі оцінки прориваються і в промові прем'єра Дениса Шмигаля. "Ми реально оцінюємо ситуацію", – час від часу повторює глава Кабміну.

Денис Шмигаль

Єдина гучна обіцянка, якою встиг відзначитися прем'єр, – створити 500 тис. робочих місць. Щоправда, на питання OBOZREVATEL про те, скільки вже встигли створити, Шмигаль відповів дуже м'яко: "Служба зайнятості за час карантину працевлаштувала 142,7 тис. осіб". Неважливо, уже наявні це вакансії, що звільнилися, чи створені за підтримки уряду нові – прем'єр все порахував до результату "програми створення робочих місць".

Щоправда, водночас Шмигаль визнає: середня зарплата 8 тисяч гривень – це дуже мало, а перспектива працювати прибиральником влаштує не всіх. Річ у тім, що абсолютну більшість нових робочих місць обіцяють створити для будівельників доріг, працівників сфери сільського господарства та благоустрою (ті самі прибиральники та двірники).

"Понад 40% – люди з вищою освітою, і очікування в них інші, ніж працювати прибиральником", – розповідає Шмигаль.

"Дуже важко сказати: "Я створив мільйон робочих місць. Ідіть усі працюйте". Можна це зробити. Але є структура людей. Понад 40% – люди з вищою освітою, і очікування в них інші, ніж працювати прибиральником. Але завдання напередодні кризи було іншим", – пояснює OBOZREVATEL прем'єр. Якщо хтось втратив роботу через кризу, він може вже з першого дня отримувати допомогу з безробіття. А якщо немає бажання сидіти вдома з виплатою, можна тимчасово піти на роботу туди, де вона є.

Скромні досягнення

Новий Кабмін приступив до роботи вже після того, як стала поширюватися пандемія коронавірусу. За лічені тижні почала руйнуватися економіка по всьому світу. Очікувати особливих досягнень в цей період не випадає.

Шмигаль ж серед головних досягнень свого Кабміну називає: вчасно зробили карантинні обмеження, підтримали людей виплатами, реалізували програму підтримку бізнесу через кредити (ефективність яких вкрай суперечлива).

Денис Шмигаль

Є ще узгодження кредиту від МВФ, але нові борги з великою натяжкою можна назвати "перемогою".

Головним же провалом можна вважати масштабну кризу в енергетиці. Проблеми тягнулися роками, зрозуміло, що звинувачувати виключно чинного прем'єра не можна, але саме за нього борги сягнули рекордних позначок, генерація почала скорочуватися, а проблема "зелених" дійшла до точки кипіння. І тільки днями Кабмін, здається, зумів знайти спільну мову з "зеленими" та погодив зниження цін для їхньої електроенергії.

Невдячні прогнози

Зараз не всі уряди беруться робити прогнози більш як на 100 днів, розповідає Шмигаль. Мовляв, усе так швидко змінюється, що передбачити нічого неможливо. Водночас у Кабміні очікують, що ВВП може впасти на 4-8%, як порівняти з 2019 роком.

"Україна 2020 року може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14,5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9,5%)", – йдеться в програмі уряду.

У Кабміні також нагадали, що економічна рецесія не закінчиться одночасно з припиненням поширення коронавірусу, а зниження ВВП може тривати протягом року.

Зараз передбачити ситуацію дуже складно, погоджується старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Крім уже звичних економічних чинників (кредити від МВФ, ситуація на зовнішніх ринках, попит на український експорт тощо), свою роль відіграє також і ситуація з поширенням коронавірусу.

"Варіанти розвитку економічної ситуації – це рівняння з багатьма невідомими. Частина з них має не економічний, а епідеміологічний характер, і взагалі не може прогнозуватися економістами. Частина параметрів має зовнішню природу: поведінка економіки в країнах, що є основними економічними партнерами, динаміка світових цін на експортовану з України сировину", – розповідає Іосуб.

Відновлення української економіки може відбуватися за найбільш різними сценаріями:

траєкторія набуде форми "V" (швидке відновлення);

"U" (плавне відновлення);

"L" (економіка впала й надовго залишилася на дні).

Найкраще в цей період почуватимуться послуги доставки, охорони здоров'я, телекомунікації та зв'язку. Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин впевнений: економіка в Україні відновлюватиметься нерівномірно в різних секторах і навіть регіонах.

Непередбачувані перспективи

Головне ж питання: зможе Кабмін Шмигаля протриматися хоча б рік чи повторить долю своїх попередників. І тут все залежить від настроїв на Банковій. Сам прем'єр на питання журналістів про те, за якими маяком можна визначити, чи затримається він і чи задоволені його роботою, відповів: "Ви самі все відчуєте".

Втім, поки президент Володимир Зеленський і в інтерв'ю, і на пресконференціях говорить, що "прем'єр непоганий", мовляв, його роботою він поки задоволений.

Але якщо зараз всі труднощі й проблеми можна легко пояснити пандемією, то вже в третьому кварталі, коли, ймовірно, карантин буде закінчено, а економіка почне відновлюватися після рекордного обвалу, саме від прем'єра залежить траєкторія динаміки ВВП. Або ми злетимо також швидко, як і впали, або ж будем коливатися на дні.

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