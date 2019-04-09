Чи може "ПриватБанк" повернутися Коломойському? До чого готуватися

В Україні 18 квітня суд прийме рішення про те, чи законно пройшла націоналізація "ПриватБанку". Один із найбільших банків ще в 2016-му визнали неплатоспроможним і всього за 1 грн викупили його акції. Згодом НБУ витратив приблизно 117 млрд грн, щоб стабілізувати ситуацію у фінансовій установі.

Тепер колишні власники намагаються довести: процедура пройшла з порушенням закону, а вартість активу повинні компенсувати.

OBOZREVATEL з'ясував, чи може "ПриватБанк" повернутися власникам і які будуть наслідки.

Головне:

процедура повернення "ПриватБанку" практично неможлива;

якщо суди всіх інстанцій визнають, що банк націоналізували з порушеннями прав його власників, екс-власники можуть отримати компенсацію;

паралельно проти колишніх власників подали в суд із вимогою компенсувати збитки банку і повернути кредити, видані на рефінансування;

перше важливе рішення щодо "ПриватБанку" повинні прийняти ще до другого туру виборів.

Чи можуть націоналізацію "ПриватБанку" визнати незаконною?

Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня поставить крапку в розгляді позову про визнання націоналізації "ПриватБанку" незаконною. І, незважаючи на те, що в деяких ЗМІ вже повідомляють про підготовлене рішення на користь Ігоря Коломойського, за процедурою вердикт повинні сформулювати тільки після того, як закінчаться дебати сторін, і служителі Феміди підуть у нарадчу кімнату.

Це всього лише суд першої інстанції, і навіть після рішення минуть довгі місяці позовів, аж до Верховного Суду. Однак вже зараз ситуація політизується, а можливе рішення пов'язують із президентською кампанією.

Чи можуть у процедурі визнання банку неплатоспроможним знайти порушення? Теоретично це можливо, зазначає адвокат Георгій Стець. Чи означає це, що "ПриватБанк" повернуть колишнім власникам? Ні, впевнений експерт.

"У нас немає процедури повернення активів після їхньої націоналізації. Я не зустрічав ще людини з експертного середовища, котра серйозно б припускала, що банк можливо повернути. Тут питання в іншому: якщо процедура була порушена, наступний етап – через суд вимагати компенсацію", – розповідає юрист.

До речі, в Національному банку також заявляють: зворотний відлік уже неможливий і ситуація вирішена. Крім того, мовляв, якби банк не націоналізували, його б треба було просто закрити. "Рішення про націоналізацію "ПриватБанку" мало бути прийняте набагато раніше. На момент прийняття цього рішення банк був із негативним капіталом і, фактично, без ліквідності. Тобто, це був неплатоспроможний банк. Зворотні відліки неможливі", – заявила в інтерв'ю НВ заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

З такою позицією не згодні колишні власники. Ігор Коломойський заявляє: "Приват" йому не потрібен, однак, якщо суд прийме рішення, що банк націоналізували незаконно, то держава повинна повернути йому капітал в розмірі $2 млрд.

"Якщо судом буде встановлено, що щось неправильно було зроблене, незаконно. Будемо якось домовлятися, вирішувати або судитися. Не обов'язково ж одразу судитися. Мені незрозуміла позиція держави. Вони хочуть залишити собі "ПриватБанк"? Нехай залишають. Мені не потрібен "ПриватБанк". Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань", – заявив Ігор Коломойський в інтерв'ю" ЕП ".

До речі, перед націоналізацією власники банку написали звернення до прем'єра Володимира Гройсмана, в якому підтримали придбання акцій Міністерством фінансів.

Чи може Коломойський отримати $2 млрд компенсації?

Нині говорити про це рано. Перш за все має бути прийняте рішення про те, що в самій процедурі допустили порушення. Вже потім у судовому порядку (або за домовленістю сторін) можуть розглядати рішення щодо будь-якої компенсації.

Однак суд цілком може прийняти рішення як на користь колишніх власників, так і на користь регулятора й Фонду гарантування вкладів. Але навіть якщо служителі Феміди займуть бік Коломойського, йому ще необхідно довести, що він втратив саме $2 млрд.

За непідтвердженою версією колишні власники "ПриватБанку" намагаються оскаржити придбання акцій Міністерством фінансів. Їх купили за 1 грн, але нібито бізнесмен цю гривню не отримав, значить, угода не відбулася. Проте тут є й інша позиція. Мовляв, після того, як банк визнали неплатоспроможним, він перейшов під управління Фонду гарантування вкладів. Нібито гривню повинні були заплатити не колишнім власникам, а державним органам приватизації.

Суди щодо "ПриватБанку" проходять по всьому світу: служителі Феміди у Великобританії, Україні й Швейцарії намагаються розібратися, чи були порушення з боку влади і чи винні екс-власники в нібито виведення коштів.

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Так, сторона Ігоря Коломойського намагається довести, що "ПриватБанк" незаконно визнали неплатоспроможним, процедура націоналізації пройшла з порушеннями. Водночас чинне керівництво банку і НБУ вимагає від колишніх власників відшкодувати нібито збитки банку у зв'язку з невиконанням взятих на себе зобов'язань із повернення кредитів рефінансування і нібито виведення мільярдів доларів із банку.

Прийняти рішення про те, хто насправді правий, можна тільки в судовому порядку. Варто також враховувати, що всього в судах, крім зазначених "великих" справ, розглядають десятки дрібніших кейсів із "ПриватБанку". Деякі з них виграють колишні власники, інші – НБУ. Наприклад, регулятор вже отримав 22 позитивні рішення щодо стягнення коштів на загальну суму понад 1 млрд грн. Правда, в цей же час деякі, пов'язані з колишнім власником, компанії згодом ідуть у суд і добиваються, щоб націоналізований банк повернув їм заплачені регулятору кошти.

Чи вплинуть президентські вибори на рішення суду?

З точки зору закону це неможливо. Суд представляє окрему гілку влади, на яку ніхто не повинен мати впливу. Але це в теорії. З огляду на низький рівень довіри до судової системи, навіть після реформи це питання залишається спірним.

Але щоб "телефонне право" залишилося в минулому, а можливість впливу на суд навіть не розглядалася, необхідно завершити судову реформу і домогтися повної незалежності служителів Феміди.

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