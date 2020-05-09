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9 травня • оновлено в 17:50
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У Кремлі підрахували збитки від нафтової війни і жахнулися

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Збитки бюджету Росії через падіння світових цін на нафту за підсумками травня 2020 року становитимуть понад 190 млрд рублів (приблизно $2,6 млрд).

Про це йдеться у звіті, який було опубліковано на сайті Мінфіну РФ у п'ятницю, 8 травня.

Це в 2,5 рази більше, ніж Росія недоотримала сумарно в березні і квітні. Бюджет РФ на найближчі три роки було сформованио з розрахунку, що російська нафта Urals коштуватиме $42,4 за барель, тоді як її вартість впала нижче за $20/барель.

Падіння цін на нафту

Падіння цін на нафту

Щоб закрити діру в бюджеті, Кремль знову продаватиме свої валютні запаси.

"Сукупний обсяг коштів, що спрямовуються на продаж іноземної валюти, становить 193,1 млрд руб. Операції будуть проводитися в період з 13 травня 2020 року по 4 червня 2020 року, відповідно, щоденний обсяг продажу іноземної валюти складе в еквіваленті – 11,4 млрд руб", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками березня і квітня через падіння цін на нафту РФ втратила більше $1 млрд (близько 77,8 млрд рублів). Щоб покрити нестачу в казні, в Мінфіні РФ вирішили на цю суму з 7 квітня по 12 травня продавати долари – на 3,5 млрд руб. кожен день.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Світові ціни на нафту Курс валют Криза в Росії
Місце
Росія
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Россия будет продавать свои валютные запасы, а Украина будет валяться в ногах у МВФ. Почувствуйте разницу!
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