"Бізнесу няня не потрібна": американський інвестор відповів Зеленському

Західному бізнесу, який хоче вкладати гроші в Україну, потрібна не "інвестиційна няня" від уряду, а захист від корупції та правового свавілля.

Про це заявив в ефірі ObozTV американський бізнесмен і інвестор українського походження Олександр Лопатін. За його словами, українська корупція лякає західних інвесторів навіть більше, ніж війна на Донбасі.

"Війна – це завжди погано. Але давайте порівняємо Україну з такою країною як Ізраїль, яка набагато більше років перебуває в стані війни, але залучає величезні інвестиції, є однією з найбільш технологічно розвинених країн у світі. Війна – це фактор, але не найстрашніший, який лякає інвесторів", – розповів підприємець.

За його словами, інвесторів лякає "корупційна складова, відсутність правової системи, на яку можуть інвестори розраховувати, і відсутність зрозумілих правил гри, за якими всі будуть працювати".

Лопатін зазначив, що західні інвестори не можуть зрозуміти, чому в Україні до бізнесу з обшуками приїжджають такі організації, як СБУ: "Люди не зовсім розуміють, яке відношення СБУ має до господарських питань".

"Це відбивається на бізнесі. На власному прикладі можу сказати. Ми напряму не працюємо з державою. Зараз певні державні структури "кошмарять" замовника, замовник не може розрахуватися з підрядниками, а підрядники не розраховуються з нами. Нам зараз потрібно інвестувати, закуповуватися на наступний рік, а з нами не можуть розрахуватися за минулий рік. Як вести бізнес у таких умовах?" – обурився він.

Інвестор нагадав про виступ президента України Володимира Зеленського на економічному форумі в Давосі.

"Чисто політично гарний меседж – Україна прекрасна країна, вкладайте гроші. Але крапку ставити не можна, це незавершена пропозиція. У що інвестувати? Запропонуйте конкретні проекти, покажіть, на яких умовах. Було сказано "інвестиційна няня". Я говорив з деякими вашими представниками влади і бізнесменами. Повірте, бізнесу, який досить давно цим займається, "няня" не потрібна. Нам потрібні гарантії, потрібні умови, і найголовніше – щоб держава не втручалася", – підкреслив Лопатін.

"В Америці держава не втручається – є певні важелі, але бізнес сам себе регулює. Чим більше держава втручається в роботу бізнесу, тим гірше для бізнесу", – додав він.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі пообіцяв надавати "інвестиційних нянь" закордонним бізнесменам, готовим вкладати в Україну суми від 100 млн доларів.

Заява президента викликала неоднозначну реакцію. Низка експертів дорікнули Зеленському, що він показав Україну "сірою зоною", де бізнес не може почуватися в безпеці.

У свою чергу, глава Мінекономіки Тимофій Мілованов пообіцяв, що уряд України надаватиме підтримку всім видам бізнесу, а не тільки великим інвесторам з портфелем від 100 млн доларів.

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