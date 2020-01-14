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14 січня • оновлено в 19:37
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Більше половини українців працюють нелегально: Милованов пояснив план боротьби

2.1т
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Більше половини працездатного населення України працюють нелегально або на заробітках.

Про це на брифінгу у вівторок, 14 січня, заявив міністр економіки Тимофій Милованов. Головною темою були зміни в трудовому законодавстві, передає hromadske.

"Сьогодні тільки 12,8 мільйона з 28,5 мільйона українців працездатного віку працюють легально. Половина з нас працездатного віку або працює в іншій країні, або працює неформально", – розповів міністр.

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За його словами, неформальне працевлаштування означає, що більшість українців не захищені трудовим законодавством.

За словами Милованова, зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, повинні сприяти легальному працевлаштуванню та зростання числа робочих місць.

Також Кабмін планує протягом 5 наступних років вийти на рівень безробіття, який властивий країнам Європи. Для цього, за словами Милованова, потрібно ввести максимально гнучке законодавство і дозволити всі види працевлаштування.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

Нагадаємо, зовсім скоро українці можуть почати працювати по-новому. Якщо новий проект закону Трудового кодексу від Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства приймуть народні депутати.

Кабмін підготував план щодо соціальних гарантій, мінімальної зарплати, оновлених правах для працівника і роботодавця, запровадження трудових договорів та багато іншого. Детальніше про нововведення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Податки в Україні Робота в Україні Трудова міграція з України
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
безробіття податки
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Это что, активистам предлагают в "белую" работать? И откуда цифра 28.5 миллионов, с переписи лохматого года? Вы хотя бы для начала поголовье правильно посчитайте, а потом уже за реформы беритесь.
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ttt ta
ttt ta
Емнип, первое что сделал Путин в начале 00-х, чтобы вывести зарплаты из тени - снизил НДФЛ до 13%. Попробуйте, может и вам поможет. А кодекс - это все херня.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
ttt ta, Поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились.
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