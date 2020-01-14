Більше половини українців працюють нелегально: Милованов пояснив план боротьби

Більше половини працездатного населення України працюють нелегально або на заробітках.

Про це на брифінгу у вівторок, 14 січня, заявив міністр економіки Тимофій Милованов. Головною темою були зміни в трудовому законодавстві, передає hromadske.

"Сьогодні тільки 12,8 мільйона з 28,5 мільйона українців працездатного віку працюють легально. Половина з нас працездатного віку або працює в іншій країні, або працює неформально", – розповів міністр.

За його словами, неформальне працевлаштування означає, що більшість українців не захищені трудовим законодавством.

За словами Милованова, зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, повинні сприяти легальному працевлаштуванню та зростання числа робочих місць.

Також Кабмін планує протягом 5 наступних років вийти на рівень безробіття, який властивий країнам Європи. Для цього, за словами Милованова, потрібно ввести максимально гнучке законодавство і дозволити всі види працевлаштування.

Тимофій Милованов

Нагадаємо, зовсім скоро українці можуть почати працювати по-новому. Якщо новий проект закону Трудового кодексу від Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства приймуть народні депутати.

Кабмін підготував план щодо соціальних гарантій, мінімальної зарплати, оновлених правах для працівника і роботодавця, запровадження трудових договорів та багато іншого. Детальніше про нововведення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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