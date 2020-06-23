Президент України Володимир Зеленський створив координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво", яку очолив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

Відповідний указ № 246/2020 від 23 червня опубліковано на сайті глави держави. Зі свого боку журналістка Катерина Коберник нагадала, що раніше Офіс президента разом з відомим підприємцем Борисом Баумом курував "гуманітарку", проте у випадку з будівництвом йдеться вже про мільярди бюджетних коштів.

"Дивовижний орган – Офіс президента. Кажуть, просто офіс, канцелярія. Так сильно канцелярія, що навіть люстрація не має стосуватися – дрібні люди. Але раніше Офіс (разом з відомим меценатом і знавцем казино Баумом) курирував "гуманітарну допомогу" щодо коронавірусу, яка і не гуманітарна, і не допомога. Тепер канцелярія куруватиме велике будівництво. І це вам не гуманітарка за гроші бізнесу. Це мільярди бюджетних грошей. І все під контроль однієї канцелярії. Сподіваюся, у мецената Баума вже є будівельна фірма, яку він, як і благодійний фонд, прикупив у кого-то недавно. Або по цій темі у Офісу будуть "інші улюблені автори"?" – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Баум куруватиме "Велике будівництво" в Україні? Зеленський призначив відповідального за проєкт Facebook Катерини Коберник

Згідно з указом президента, координаційна рада наділена правом отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні документи і матеріали.

"Створити Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво" як консультативно-дорадчий орган при президенті України, основним завданням якої є моніторинг ситуації і вироблення пропозицій щодо здійснення ефективних заходів по реалізації програми", – сказано в документі.

Крім Кирила Тимошенка до складу органу увійшли:

міністр інфраструктури Владислав Криклій;

міністр охорони здоров'я Максим Степанов;

міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов;

перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов;

заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська;

глава Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков;

гендиректор Директорату з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента Ольга Бугай;

директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання секретаріату Кабінету міністрів Наталія Козловська;

радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк;

радниця міністра Кабінету міністрів Олена Симоненко.

Також в розпорядженні OBOZREVATEL опинився документ, підписаний Тимошенком. У ньому він звертається до голів ОДА, щоб ті протягом семи днів привели все візуальні та інформаційні носії у відповідність з рекомендаціями брендбуку.

Зокрема, це стосується заміни аватарок на сторінках ОДА в соціальних мережах на запропоновані та використання хештегов "Великебудівництво" у повідомленнях.

На об'єктах, які ще будуються в рамках проєкту, потрібно встановити білборди жовтого кольору розміром не менше 3х2 метра. На кожному завершеному об'єкті потрібно встановити такі ж білборди зеленого кольору, щодо доріг – білого кольору з зеленою стрічкою.

Вимоги ОПУ для голів ОДА

Нагадаємо, що "Велике будівництво" є проєктом президента і уряду. Він передбачає будівництво доріг і об'єктів інфраструктури і здійснюється за кошти державного бюджету, Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.

Указ Зеленського про створення координаційної ради з "Великому будівництва" Офіс президента

Указ Зеленського про створення координаційної ради з "Великому будівництва" Офіс президента

Указ Зеленського про створення координаційної ради з "Великому будівництва" Офіс президента

Указ Зеленського про створення координаційної ради з "Великому будівництва" Офіс президента

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що підприємець Борис Баум за підтримки заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко продовжує закуповувати медичні маски в Китаї і поставляє їх до України без сплати ПДВ за ціною приблизно 12,5 грн за одиницю. При цьому українські виробники такої ж якості маски продають по 1,5-2 грн.