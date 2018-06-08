Аналітик озвучив колосальні збитки України від агресії Кремля

Україна через російську агресію в Криму та на Донбасі втратила $100 млрд.

Про це розповів старший науковий співробітник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд, передає Український кризовий медіа центр.

За його даними, після анексії Криму Україна втратила 1,4 млн гектарів землі, які оцінюють у понад $1,8 млрд. Крім цього, українські банки втратили активи, які залишилися в банківських відділеннях - від $1,7 до $1,9 млрд.

Також Росія конфіскувала Крименерго, як наслідок - Україна втратила ще $1 млрд, додає він.

Через бойові дії на сході України зруйнована велика частина інфраструктури. Експерти оцінили збиток у $9,5 млрд. "Хто тут за це відповідає? "ДНР" або "ЛНР" не визнані в світі. Цю територію захопили без будь-яких правових документів", - підкреслив Аслунд.

Ще Україна втратила $14 млрд у результаті зменшення обсягу торгівлі з РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки Росія витратила на анексований Крим за чотири роки.