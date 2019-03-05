Спрос на хлеб сокращается, потому что снижается покупательная способность людей с низкими доходами, прежде всего пенсионеров. Пенсия растет в нашей стране в два раза медленее, чем инфляция. В данном случае это приводит к тому, что люди, потребляющие много хлеба, не могут его купить.

Действительно, рост цены на хлеб продолжится, при том что белый хлеб у нас стоит значительно дороже чем в Польше или Литве, примерно до 30%. Первая причина — сейчас повышается цена на зерно в мире. Соответственно, увеличится и стоимость продукта. С другой стороны, снижается стоимость гривны, это должно влиять на стабилизацию и удешевление хлеба.

Заработная плата не будет толкать цену вверх, ведь повышение произошло на 12%.

Повлиять может увеличение выплат. В марте повышаются пенсии на 17%, а такого за предыдущие годы не было, также определенные единоразовые выплаты, монетизация субсидий — многие используют деньги в том числе и на хлеб.

Это может подстегнуть цену, если в январе мы видели повышение менее 1% по нашим данным, то в марте же будет 1,5%, еще 1% в апреле. Далее посмотрим по мировым трендам, стабильности гривни, ведь эти факторы являются ключевыми.

Цена на молоко увеличится незначительно, где-то 0,7% или будет стабильной. Сборы молока увеличатся, хотя в прошлом году это не помешало молочке взлететь в цене. Это при том, что закупочная стоимость молока была меньше на 20%. Мясо будет расти в цене, немного, но мы отсюда никуда не денемся.

Сезонный фактор все меньше и меньше влияет на цену продукта. Мы сейчас видим дикие вещи: в июне цена на морковь бьет рекорды в 35 гривен за килограмм. К примеру, в Украине впервые за историю независимости в августе мы импортируем все овощи борщового набора. Поэтому сезонный фактор последние 3 года не играет особой роли. В 2015 году после сбора урожая выросла на 70%, а затем снова упала.

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