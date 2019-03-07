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Акції великого банку ЄС обвалилися через скандал з відмиванням російських грошей

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Акції одного з найбільших європейських банків Raiffeisen Bank International різко обвалилися, після того як інвестиційний фонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву зі звинуваченнями у відмиванні грошей проти фінустанови.

Зокрема, акції австрійського банку за день вже подешевшали на 10% повідомляє Reuters.

Водночас представники Raiffeisen повідомили, що аналізують ситуацію і що їм нічого не відомо про будь-який кримінальний позов проти банку, пов'язаний з відмиванням грошей.

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Також Raiffeisen фігурує у розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності, згідно з яким банк виступав у якості контрагента в схемі для відмивання грошей.

При цьому австрійські прокурори, які займаються економічними злочинами, поки не надали коментарів з приводу розслідування.

Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній інвестиційний банк "Трійка Діалог", який тепер є підрозділом Сбербанку Росії, брав участь в масштабних схемах відмивання грошей і виведення з РФ близько 4,5 млрд доларів.

Зокрема, в 2000-х роках інвестбанк створив цілу мережу компаній в офшорних юрисдикціях, свідчать дані міжнародного журналістського Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності

Серед контрагентів по операціях виявилися такі західні банки, як Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. та інші.

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Місце
Австрія
Тег
Новини Росії
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры опять гадят в Европе, на что эти животные еще способны)))
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