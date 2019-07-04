В Україні промишляють аферисти: що відомо про нову зухвалу схему

У Києві виявили шахрайську схему із сервісними послугами з ремонту техніки.

Спочатку вам пропонують одну вартість ремонту гаджета, а в підсумку сума збільшується в кілька разів. Не хочете платити? Швидше за все, вам повернуть взагалі несправну техніку. Подробиці — у матеріалі OBOZREVATEL.

На "вудку" не поталанило потрапити керівнику напрямку річкового туризму Київського річкового порту Павлу Поліканову. На своїй сторінці у Facebook чоловік описав ситуацію, яка трапилася з його сім'єю в одному із київських магазинів, що спеціалізується на продажі і ремонті техніки.

"Дружина віддала у ремонт компанії MyCloud Store свій MacBook, він не вмикався. Зробили діагностику, озвучили вартість ремонту у 1200 грн, а за кілька тижнів передзвонили і сказали, що ремонт вже коштуватиме 3000 грн", — пише Поліканов.

Магазин MyCloud Store Lapplace

Поки подружжя вирішувало, чи варто віддавати за ремонт суму, вдвічі більшу за озвучену на початку, з'ясувалося, що "майстри" зняли деталь із ноутбука, пояснивши це тим, що вони нібито полагодили ноут, але через незгоду клієнта оплачувати вартість ремонту замінену деталь вони забрали.

"У підсумку вирішили віддати їм знову, бо вони готові за 3000 грн полагодити MacBook. Принесли їм знову ноут, нам сказали, що ремонт триватиме тиждень. Минуло три тижні, і зрештою полагодити не змогли", — розповів Поліканов.

Коли чоловік забрав ноутбук, виявилося, що на ньому немає жодного болта і залишилися сліди пайки материнської плати, що йому підтвердили вже в іншому сервісному центрі. У підсумку в MacBook була пошкоджена материнська плата, ремонт якої коштує $600-$800.

"Ноутбук вартістю $1000 угробили, хоча дружина прийшла з дріб'язковою проблемою", — обурився Поліканов.

Потерпілий не збирався здаватися, разом із експертом з якості та безпеки, виконавчим директором у Союзі споживачів України Максимом Несміяновим вони виїхали у магазин і викликали працівників поліції. Як з'ясувалося, в магазині знайшли численні порушення.

OBOZREVATEL поспілкувався із Максимом Несміяновим, який розповів про проблеми із "сірими" сервісними центрами, як вони працюють і чому їх не притягують до відповідальності за шахрайство.

Максим Несміянов facebook/nesmianov

За його словами, подібні магазини із ремонтом техніки часто "кришуються" силовиками. Крім того, до 2019 року в Україні існував мораторій на перевірку малого і середнього бізнесу. І хоча з цього року він за законом перестав діяти, як каже експерт, на практиці він все ще є.

Ще один спосіб, за допомогою якого таким конторам вдається уникнути перевірок — це часта зміна ФОП.

Такі магазини часто не видають жодних офіційних документів клієнтам під час прийому техніки на ремонт, це і дає їм можливість уникати будь-яких претензій надалі.

"Як вони викручуються? Вони дали фіктивний документ про акт прийому товару, вони не проводили акт огляду, у них немає акту виконаних робіт, вони взагалі нічого не видавали. Фактично вони взяли чужу техніку, зіпсували її, повернули її, людина пішла, а потім побачила, що там просто абзац", — розповідає Несміянов.

Є ще один метод розводу, як каже експерт, він часто використовується у регіонах: "Вони приймають техніку, потім можуть її подряпати, пошкодити болти і відмовити у гарантії. Був випадок, коли через магазин здавали по гарантії, і хтось на етапі сервісного центру магазину накрутив болти".

За його словами, люди самі часто винні, бо не вимагають і не дивляться на ті документи, які їм дають під час здачі техніки у ремонт.

Ремонт ноутбука

"Перше, що треба зробити, коли приходиш до якогось сервісного центру або організації, яка виконує сервісний ремонт, запитуєш про видачу акту виконаних робіт, і нехай вони його у вашій присутності заповнять. Головне, дивіться, що вони туди впишуть, чи є якісь пошкодження на техніці, чи здали ви зарядку, бо хлопцю відмовилися віддавати зарядку, казали, що він її не здавав. Плюс на акті має бути підпис і печатка із зазначенням суб'єкта господарської діяльності та ідентифікаційним кодом", — пояснює Несміянов.

"Слід уточнити, чи будуть кудись відправляти техніку і який час займе ремонт. Гарантійний ремонт за законом здійснюється протягом 14 днів, але за замовчуванням бізнес ставить від 30 до 42 днів. Це незаконно, таке може бути тільки за погодженням сторін", — додав він.

На жаль, як каже експерт, звернення до правоохоронних органів або Держспоживслужби в таких випадках ні до чого не призводять, єдиний метод тиску — розголос. Але і це не допоможе вирішити проблему на 100%.

Якщо у вас немає чіткої впевненості у тому чи іншому сервісному центрі, експерт радить почитати відгуки про компанії або запитати у друзів, знайомих, хто вже лагодив свою техніку, та іти у перевірений магазин. До того ж обов'язково слід перевіряти всі документи під час здачі техніки і після її ремонту.

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