У Львові викрили масштабну квартирну аферу на 50 млн гривень

Кіберполіція викрила у Львові забудовника, який провернув шахрайські схеми на 48 мільйонів гривень.

Для продажу квартир аферист створив сайт, на якому розміщувалася інформація про планування квартир та візуалізація будинку. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Ціна квартири, встановлена забудовником, була значно нижчою від середньої ринкової. Обов’язковою умовою купівлі була 100% передплата.

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Для роботи з клієнтами було організовано роботу трьох офісів у місті Львові, де забудовник укладав договори купівлі-продажу з клієнтами.

Фактично будівництво розпочалося, але на певному етапі було заморожене. Таким чином потерпіло близько сотні громадян, вклавши гроші, вони не отримали обіцяних квартир. Зловмиснику вдалося заробити понад 48 мільйонів гривень.

Кіберполіція провела обшуки за місцями розташування офісних приміщень та у помешканні фігуранта. За результатами вилучено документи та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

Директору вже оголошено про підозру за шахрайство. Йому загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна.

Ціна квартири, встановлена забудовником, була значно нижчу від середньої ринкової. Обов’язковою умовою купівлі була 100% передплата

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як захистити себе від шахраїв.

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