Цимбалюк озвучив газовий сценарій, якого Україні треба уникнути будь-якою ціною

Команді президента Володимира Зеленського потрібно уникнути прив'язування політичних чинників до ціни на газ, оскільки в такому разі Україні російське паливо коштуватиме занадто дорого.

"Сподіваюся, що наша команда не створить умови, що у нас знову буде один тільки постачальник. Це було б абсолютним дебілізмом", – повідомив журналіст Роман Цимбалюк у інтерв’ю "Єдності".

"Я не хочу російського дешевого газу. Це така цікава субстанція, яка в кінцевому підсумку впливає на життя всієї країни. Газ – це насамперед товар", – додав він.

За його словами, українська зовнішня політика зараз не артикулюється чітко, тому треба дивитися не на слова, а на дії.

"Наразі все зводиться до того, що ледве не газ буде головною темою на саміті. Можливо, це і непогано, тому що, зрозуміло, що тут домовленості нам потрібні, транзит газовий нам потрібен, і навіть якщо ми будемо купувати газ у РФ, дуже важлива його ціна і відсутність політичного фактору", – резюмував журналіст.

Журналіст закликав команду президента не погоджуватися на зв’язування політичних чинників з ціною на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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