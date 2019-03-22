40% — жінки: в Україні підрахували кількість мільйонерів

В Україні доходи в сумі понад 1 млн гривень задекларували 1120 громадян.

За структурою доходів, 35% із загальної кількості мільйонерів декларували виручку від операцій з продажу майна, йдеться на сайті Державної фіскальної служби.

Крім того, 24% українців декларували отримання інших оподатковуваних доходів, а 20% – від надання майна в оренду.

Новини Названий вік наймолодшого мільйонера України

Найбільша кількість осіб, які отримали понад мільйон доходів, зареєстровані у Києві – 35% від загальної кількості (396 осіб), у Харківській та Дніпропетровській областях таких платників 9% (101 та 96 осіб відповідно).

40% мільйонерів – жінки віком від 18 до 78 років. Наймолодша задекларувала дохід від успадкування майна.

Найбагатшою жінкою України, за даними "Фокус", є Галина Герега, статки якої з чоловіком Олександром становлять 530 млн доларів.

Олександр і Галина Гереги "Фокус"

На другому місці Наталя Бондарева – 191 млн доларів, а замикає трійку Філя Жебровська зі статками в розмірі 167 млн доларів.

Наталя Бондарева "Фокус"

Філя Жебровська "Фокус"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень. Тоді як у минулому році цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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