20% українців отримують зарплати в "конвертах": як це б'є по пенсіях

В Україні близько мільйона підприємств платять зарплати у "конвертах". 20% усього населення оформлено неофіційно. Втрати Пенсійного фонду від цього становлять близько 25-27 мільярда гривень.

Про це написав координатор експертних груп "Економічної експертної платформи" Олег Гетман в авторській колонці на "Дзеркалі тижня". Він стверджує, що головним двигуном тіньової економіки в Україні служать схеми ухилення від сплати податків. За даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки в Україні знизився з 40 до 28%, проте все ще залишається високим у порівнянні з європейськими країнами.

Що таке зарплати у "конвертах"

Довідка: працівників можуть наймати на роботу повністю неофіційно або оформлювати на мінімальну зарплату, виплачуючи решту суми у "конверті".

Експерти підрахували, згідно із законом Парето, скільки підприємств платять зарплати неофіційно.

"Цим методом визначено, що близько мільйона підприємств отримують доплати в "конвертах". Консервативний підрахунок свідчить, що офіційно не зареєстровані працівники одержують орієнтовно від 50 млрд до 55 млрд грн готівки, при цьому умовні втрати бюджету та Пенсійного фонду становлять 25–27 млрд грн", – сказано у блозі.

Гетман пояснює, що масштаби ухилення від сплати податків і зборів за допомогою "чорного кешу" неможливо оцінити на основі статистики та математичних розрахунків, проте можна скористатися даними соціологічних опитувань та інформацією від Державного центру зайнятості.

Відповідно до висновків опитування "Незадекларована праця в Україні", а також згідно з даними Державного центру зайнятості, орієнтовна кількість неоформлених працівників — у межах 20% від усього зайнятого населення.

"Така ситуація склалася внаслідок того, що Україна є слабко конкурентною за рівнем податків на працю — країна лідирує (серед держав, подібних за рівнем економічного розвитку) за розмірами податків і обов'язкових внесків, які компанії сплачують із фонду оплати праці, а також має архаїчне трудове законодавство", – пише Гетман.

Він озвучив всі види схем, через які бюджет України втрачає від 24 до 94 млрд грн на рік:

Уникнення оподаткування за експортно-імпортними операціями, зокрема, за допомогою офшорних схем.

Ухилення від сплати податків через порушення митних правил, контрабанду та корупцію на кордоні.

Зарплати в "конвертах".

Ухилення від сплати ПДВ.

Конвертаційні центри.

Контрафакт.

Тіньова оренда сільськогосподарських земель.

Маніпуляції за допомогою спрощеної системи оподаткування (ССО).

"Тож, підсумовуючи всі види схем, отримуємо втрати бюджету та Пенсійного фонду від різних видів зловживань на суму від 24 млрд до 94 млрд грн на рік. Схожі цифри були й попереднього року", – заключив Гетман.

Експерт озвучив першочергові дії, щоб мінімізувати втрати від схем:

лібералізувати архаїчне трудове законодавство, узгодити його із сучасними реаліями;

знизити навантаження на фонд оплати праці до цільового показника у 20% сукупно, компенсуючи недонадходження до бюджету шляхом скорочення неефективних видатків бюджету та модифікації податків на землю та майно (збільшуючи їхню частку у ВВП);

вирішити проблему зв’язку між офіційним оформленням і втратою субсидії, що є негативним стимулом для оформлення значної кількості працівників.

Нагадаємо, в Україні один із найвищих у Європі рівнів тінізації економіки. Зарплати платять у конвертах, підприємці занижують обіг, щоб залишатися на "єдиному податку", а десятки тисяч керівників підприємств оформляються на мінімалку.

OBOZREVATEL писав про те, як і чому українську економіку потрібно виводити з тіні.