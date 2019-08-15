"Жери землю, бл*дь!" У Дніпрі дівчата влаштували жорстку бійку з роздяганням. Відео

У Дніпрі на житловому масиві "Тополя" двоє молодих дівчат влаштували бої без правил серед вулиці.
Про це повідомляє Vgorode (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Сварка була серйозна і билися дівчата з усіх сил. Одна навіть притиснула конкурентку до землі і кричала: "Жери землю, бл*дь!" – пише видання.
Бійка в Дніпрі
Скріншот з відео
Відзначається, що видовище було досить комічним, оскільки одна з учасниць бійки була на каблуках, а друга в сукні, яка розліталась. Під час бійки у дівчат раз у раз оголювалися частини тіла.
Перехожі не стали втручатися в конфлікт і незабаром дівчата закінчили і розійшлися з зіпсованими зачісками і зламаними підборами.
Увага! Присутня ненормативна лексика!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Рівному серед білого дня дівчатка-підлітки влаштували бійку, яку їх подруги знімали на відео.
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